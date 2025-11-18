БНТ

21:45 България - Грузия, квалификация за световно първенство

Diema Sport

18:30 Дневник НБА

19:30 Шотландия U21 - България U21, квалификация за Евро 2027 за младежи

21:45 Шотландия – Дания, квалификация за световно първенство

Diema Sport 2

18:00 Ирак – ОАЕ, квалификация за световно първенство, плейоф, реванш

20:30 Шоуто на Лига 1, предаване за френски футбол

21:45 Австрия - Босна и Херцеговина, квалификация за световно първенство

Diema Sport 3

19:00 Кипър – Естония, международен приятелски мач

21:45 Испания – Турция, квалификация за световно първенство

00:15 Дневник: Квалификации за световно първенство

03:00 НБА: Сан Антонио Спърс - Мемфис Гризлис

Nova Sport

17:00 Тенис, Купа Дейвис: Франция - Белгия, четвъртфинал

21:45 Уелс - Северна Македония, квалификация за световно първенство

MAX Sport 2

19:00 Баскетбол, Еврокупа: Клуж - Апоел Йерусалим

21:00 Баскетбол, Еврокупа: Тренто - Кемниц

02:00 НХЛ: Детройт Ред Уингс - Сиатъл Кракен

MAX Sport 3

18:30 Калчо мания

MAX Sport 4

20:00 LaLiga дневник

тв спорт програма