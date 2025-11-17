ТВ програма на 17 ноември
Diema Sport
21:00 Студио “Световни квалификации”
21:45 Черна гора – Хърватия, квалификация за световно първенство
Diema Sport 2
21:45 Нидерландия – Литва, квалификация за световно първенство
Diema Sport 3
21:45 Германия – Словакия, квалификация за световно първенство
00:15 Дневник “УЕФА квалификации за Световно първенство 2026”
Nova Sport
19:00 Финландия – Андора, контрола
21:45 Северна Ирландия – Люксембург, квалификация за световно първенство
Max Sport 2
19:15 Баскетбол: Левски – Шумен, НБЛ
21:30 Културал Леонеса – Малага, Лига 2