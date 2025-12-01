С итуация ала филм на ужасите скова централните части на Хаити. Полицейски екипи паднаха жертва на тежко въоръжени престъпници

Тежко въоръжени банди вилняха през уикенда. Те убиваха мъже, жени и деца, палиха домове и принудиха оцелелите да бягат в тъмното, предаде АП.

Полицията отправи призиви за подкрепление и заяви, че 50% от департамента Артибонит е попаднал под контрола на бандите след мащабните атаки срещу градове като Берси и Пон Сонде.

"Населението не може да живее, не може да работи, не може да се придвижва", заяви вчера полицейският синдикат на Хаити SPNH-17 в "Екс". "Загубата на двата най-големи департамента в страната – Западния департамент и Артибонит, е най-големият провал в сигурността в съвременната история на Хаити", добави той.

Голяма част от полицейските сили на Хаити и кенийските офицери, които ръководят подкрепяната от ООН мисия за противодействие на бандите, са съсредоточнеи в столицата Порт о Пренс, която до голяма степен също е контролирана от банди.

Има потвърдени близо 20 жертви, включително майка и детето ѝ и служител на органите за местно самоуправление.

Атаките били предприети в петък вечер и събота вечер, като бандитите са ги излъчвали на живо в социалните мрежи.

За нападенията бе обвинена бандата "Гран Гриф" (Gran Grif), която действа в района и която стои зад атака срещу Пон Сонде през октомври 2024 г., при която бяха убити най-малко 100 души – едно от най-големите кланета в съвременната история на Хаити.

ООН заяви, че убийствата в Централния департамент и департамента Артибонит и в Хаити са се увеличили значително тази година – 1303 жертви, отчетени от януари до август, в сравнение с 419 за същия период през 2024 г.

Източник: БТА