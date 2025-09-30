З еметресение с магнитуд 6,9 разтърси крайбрежието на Филипините, съобщиха американският Геофизичен институт и Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитирани от Франс прес и ТАСС.
A strong magnitude 6.9 earthquake hit Bantayan Island, Philippines, affecting the St. Peter and Paul the Apostle Parish Church in Bantayan town. pic.twitter.com/dYPAq3vGxl— Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 30, 2025
Епицентърът е бил на 11 км югоизточно от малкото градче Калапе в провинция Бохол с население около 33 000 души. Земният трус е бил на дълбочина 10 км.
PANOORIN: Nabulabog ng malakas na pagyanig ang event ng isang international pageant sa Cebu, Martes ng gabi, September 30, 2025.— Christopher Sitson (@ChrisSitson) September 30, 2025
(🎥: Edge Tenoria)@ABSCBNNews pic.twitter.com/PDJhG4zLn0
Първоначално Геофизичният институт на САЩ оцени силата на земетресението като 7, отбеляза АФП. Засега няма данни за жертви и разрушения, предава БТА.
