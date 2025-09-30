И сторически ден! България посрещна националите по волейбол - момчетата, които станаха световни вицешампиони, но в сърцата ни те са истински победители. Скандирания „Българи юнаци!“, аплодисменти, венци и гвардейски шпалир съпроводиха националите, които благодариха на феновете за подкрепата и обещаха още победи за България.

Националите ни по волейбол се завърнаха на родна земя във вторник сутринта. Те бяха посрещнати с аплодисменти, венци и гвардейски шпалир.

По-късно през деня волейболистите се качиха на специален открит автобус.

Те бяха изпратени с радости скандирания от своите фенове: Българи юнаци!”. Националите ни се отправиха към площад „Александър Невски” за грандиозната церемония по посрещането им, предаде NOVA.

Около 17 часа започна церемонията за официалното посрещане на вицешампионите от Световното по волейбол. На сцената излязоха братя Аргирови, а по-късно се очаква и изпълнение на "Фондацията".

Площад „Александър Невски” се изпълни с множество фенове на националите. Най-ентусиазираните се събраха преди повече от час на площада в трепетно очакване. Те споделиха, че много се вълнуват да ги видят, поздравиха ги за постижението и им пожелаха златни медали на Олимпийските игри.

Започна официалният парад по площад „Независимост” в столицата. Волейболистите преминаха из центъра със специален открит автобус. С песни, весели викове и много емоция столичани посрещнаха вицешампионите.

Феновете ги посрещнаха с радостни викове: "Сърце, душа за България!"

На път към центъра на столицата волейболистите се поздравиха за успеха си и помахаха на всички минувачи.

Малко след 18 часа националите ни пристигнаха на площад „Александър Невски” за офицалната церемония.

Те бяха посрещнати с песента „We Are The Champions”, в изпълнение на „Фондацията”.

Продължиха и радостните скандирания на техните почитатели „Българи, юнаци!”.

Волейболистите излязоха един по един на сцената. Те бяха представени по реда на номерата им в националния отбор, като се започна от номер 1 със Симеон Николов и завършиха с номер 29 – Преслав Петков. На сцената излезе и щаба – хората, които помогнаха сребърните медали да се превърнат в реалност. Последен излезе треньорът Джанлоренцо Бленджини. Той беше посрещнат радостно от своя отбор.

Емоцията на спортистите завладя цялата столица. Центърът на София кънтеше от виковете „Българи юнаци!”.

Тържествените слова

⇒ Алекс Грозданов: "Момчета, осъзнавате ли какво сме направили тук? Огромно благодаря на всички. Невероятно е! Щастлив съм, че обединихме нацията и всички сте тук с нас. Благодаря ви от името на целия отбор. Дадохме много, за да се подготвим."

⇒ Симеон Николов: "Много съм емоционален. Няма как да не искаме следващото лято пак да печелим медали. Обещаваме ви – докато играем за България, всеки е готов да умре за България."

⇒ Илия Петков: "Поклон пред всички, сърдечно благодаря!"

⇒ Мартин Атанасов: "За нас е чест и удоволствие да играем за България. Благодаря, момчета, за това, което постигнахме това лято. Беше тежко, но си заслужава. Благодарим за подкрепата, оценяваме, правим го за вас."

⇒ Борис Начев: "Българи, искам да благодаря на всеки един от вас, че си е отделил от времето да дойде тук и да ни уважи за усилията, които положихме това лято. Искам да знаете, че ние ще продължим да си оставяме сърцата на игрището за вас и да знаете - България над всичко!"

⇒ Георги Татаров: "Благодаря много, че сте дошли тук, благодаря, че гледахте нашите мачове и ни подкрепяхте. Продължавайте с тази подкрепа!"

⇒ Аспарух Аспарухов: "Благодаря сърдечно. Това,което изпитахме последните дни е неописуемо, наистина оправдава всичкия труд и всичките ни лишения. Ние искаме да ви зарадваме максимално много."

⇒ Руси Желев: "България винаги е била волейбол и винаги ще бъде волейбол. Нека не се заблюждаваме, че това е последният път, в който се виждаме тук по такава причина. Искам да кажа, че съм горд с моите съотборници. Бих посъветвал Община София да потърси по-голям площад за златото."

⇒ Венислав Антонов: "Благодаря за невероятните емоции, да ви благодаря за цялата любов и подкрепа!"

⇒ Стоил Палев: "Благодаря на щаба и на всички вас, които ни подкрепяте!"

⇒ Димитър Добрев: "Благодаря, че сте тук.Искам да благодаря и на отбора, че ме прие - там успях да развия напълно потенциала си, защото съм най-малък. Горд съм, че съм Българин. Благодаря ви!"

⇒ Дамян Колев: "Много благодаря на всички, на съотборниците ни, на щаба. Последните два дни мислех какво ни различава българите от всички останали - това е нашият непримирим дух. Гордейте се, че сте българи!"

⇒ Преслав Петков: "Искам да благодаря на хората на сцената, на вас, че сте тук и ни подкрепяхте. Ние ще направим всичко възможно това, което се случва тук в момента, да става всяка година."

⇒ Александър Николов: "Благодаря на прекрасния ми отбор - страхотни момчета, много трудолюбиви и мои най-добри приятели в този живот. Много ви благодаря за цялата подкрепа на всички вас. Много обичам България!"

⇒ Джанлоренцо Бленждини: "Благодаря ви! Аз съм без думи! Българи юнаци!"

Любо Ганев: "Искам да ви кажа, че се чувствам най-гордия президент на федерация, не само в България. Ние успяхме да направим страхотни неща. Искам да благодаря на всички вас, които бяхте по улиците, по площадите, пред телевизорите, тези, които сте сега тук, за тази подкрепа, която ни оказахте. Повярвайте ми, и във Филипините я усещахме. Благодаря ви, обещавам, че ще продължаваме да ви радваме, а вие продължавайте да ни подкрепяте."

Димитър Каров: "Скъпи български момчета, скъпи волейболисти, това, вие разплакахте България от радост. Благодарим ви от сърце и ви пожелаваме светло волейболно бъдеще, защото това, което вие демонстрирахте, беше изключително. Вие минахте през много тежки моменти на това Световно първенство. Още от първия мач срещу Германия беше решаващо. Аз знаех, че ако загубим този мач, ни чакат словенците, а те са жестоки, те не прощават. Вие издържахте и победихте. Победихте и Словения. След това дойдоха и американците. Всички знаем каква е тяхната слава във волейбола. Вие успяхте да обърнете мача от 0:2 на 3:2, което беше героично. Накрая дойде мачът с Чехия - тази школа, която много ни е мъчила, която играе много интелигентен волейбол. Вие успяхте да ги надиграете, вие успяхте да ги победите. Благодаря ви от сърце за това, че стигнахте до този финал, за това, че зарадвахте цяла България и показахте на всички българи, че волейболът - една красива игра, има много бъдеще в нашата държава. И накрая искам да благодаря на италианските специалисти, които работиха така всеотдайно и създаваха такава необичайна обстановка около отбора. Всичко това даде изключителните резултати. Системата, която вие въведохте с трима нападащи волейболисти, показа, че този, който може да играе с топката, е полезен за отбора. Благодаря ви!"

По-рано около 16 часа волейболистите раздаваха автографи и се снимаха със своите почитатели в хотела. Те започнаха приготовления за тръгване към центъра на София, където ще се състои и грандиозното им посрещане на българска земя.

Преди това, след като кацнаха на родна земя, около 11:30 часа играчите се снимаха с фенове пред летището. След това отборът отпътува към хотел и беше изпратен с аплодисменти.

Точно в 10 часа отборът кацна с правителствения самолет на летището в София. Там ги очакваше гвардейски шпалир.

Джанлоренцо Бленджини: Още преди година, когато избирах играчите един по един, си дадох сметка, че разполагам с много специална група хора, готови да дадат всичко от себе си.

Старши-треньорът на националния отбор Джанлоренцо Бленджини коментира пътя и емоциите след големия успех на тима. Италианецът подчерта, че постигнатото е резултат от дългосрочен труд, а не само от подготовката преди Световното първенство.

„Давам си сметка докъде стигнахме, но в следващите дни предполагам, че още повече ще придобием представа за успеха ни. Това, което се случи, не беше плод само на работата преди Световното първенство, а на целия процес, който започнахме още преди година“, заяви Бленджини.

Той подчерта, че сега е важно всички заедно да се насладят на постигнатото, но и да запазят самообладание, „за да не позволим емоциите да ни попречат по пътя напред“.

Треньорът си спомни момента, в който за пръв път е усетил, че нещо голямо може да се случи. „Още преди година, когато избирах играчите един по един, си дадох сметка, че разполагам с една много специална група хора, готови да дадат всичко от себе си“, твърди треньорът. Кулминацията за него в първенството била именно полуфиналът. „Когато спечелихме полуфиналния мач, тогава усетих, че нещо грандиозно е напът да се случи“, призна Бленджини.

Александър Николов: Насълзиха ми се очите, когато видях всички хора, които ни посрещнаха!

Александър Николов сподели емоциите си след големия успех на националния отбор. Младата звезда на тима разкри, че чувството от постигнатото е изключително силно и трудно за описване. „Радвам се за постигнатото. Усещането е прекрасно. Насълзиха ми се очите, когато видях близките ми и всички хора, които дойдоха да ни посрещнат“, каза реализатор номер 1 на Световното. Според него личните емоции остават на заден план, защото най-важното са спечелените отличия. „Сега се чувствам добре, но това не е най-важното. Важното са тези медали, които донесохме“, категоричен е волейболистът.

Младият талант разкри, че по време на Световното първенство дисциплината е била на първо място, а контактите с външния свят – силно ограничени. „Не сме говорили с никого, дори не се бях чувал с баща ми. Трябваше да сме много концентрирани. Достъпът ни до социалните мрежи беше ограничен“, каза той. След края на първенството получил най-ценните думи от своя баща Владимир Николов: „Каза ми: „Браво, много се гордея с вас“, разкри Алекс Николов. Той подчерта, че успехът е резултат на дългогодишен труд и постоянство. „Аз тренирам от наистина много малък волейбол и с много години труд и усилия постигнахме това”, завърши спортистът.

Щабът: Успяхме с много труд и постоянство

„Успяхме с много труд, работа и постоянство. Момчетата бяха много стриктни в подготовката и тренировъчния процес”, казаха от щаба на вторите в света.

Алекс Грозданов: Чувствам се като дете, душата ми е пълна

„Чувствам се като 15-годишно дете, което не знае какво се случва. Радвам се и виждам, че целия отбор е щастлив. Това ми пълни душата”, добави капитанът Алекс Грозданов. Той не скри, че лека горчивина от загубата от Италия все пак остава в него. „Посрещането тук обаче отмива малко от нея”, добави волейболистът.

Симеон Николов: Успяхме да задминем успехите на баща ми

„Не очаквах, че още на първото първенство, на което играем с брат ми, ще спечелим нещо заедно. Сега обаче имаме следваща цел – златен медал. Не очаквахме с националния отбор на България да постигнем това. Този олимпийски цикъл тепърва започва, а ние имаме още няколко такива, тъй като сме още млад отбор. Телата физически са изморени, но сърцата туптят. Развълнуван съм, че можем и за злато да се борим”, сподели след кацането в родината националът Симеон Николов. Той с усмивка сподели, че със сребърния медал може би малко са успели да задминат успехите на баща им Владо Николов, но има още какво да постигат. „Искаме още”, сподели още сребърният ни медалист.

Симеон Николов разказа, че във Филипините националният отбор е имал много фенове и подкрепата е била основно за България. „Имаше голяма еуфория. Мисля че това много ни помогна да излезем мач за мач и да побеждаваме”, сподели той.

Николов каза, че любовта на България се е усещала по време на целия турнир. „Това е нещо, което ме кара да работя още повече, за да даваме още повече причини на българския народ да се събира и да се радват”, допълни спортистът.

Националът беше категоричен, че е стъпил здраво на земята след похвалите, които получи. „Аз, след като вече съм показал нещо, искам да надграждам още. Обещал съм на себе си и на всички, които ме подкрепят, че това е само началото за мен и за националния отбор и че ще играем още дълго време”, сподели още младият волейболист.

За трансфера в Русия Николов смята, че това за него е стъпка напред. „Офертата от Русия беше най-позитивна от гледна точка на игрово време. Не бих си простил да отида някъде, за да стоя на пейката. Отивам да играя, да се развивам”, каза още националът.

Мартин Атанасов: Имаме сили за медал от Олимпиадата в Лос Анджелис

„Не очаквахме чак такова посрещане. Малко сме уморени и неадекватни. Сега имаме нужда да се приберем и да си починем, но наистина е невероятно. Още спим и не можем да осъзнаем за какво става въпрос, но еуфорията е много голяма, а денят тепърва започва", каза Атанасов.

„Правим всичко това за хората, за държавата, за емоциите. Най-хубавото нещо са положителните емоции, които можеш да видиш у хората. Това ми е първи медал с националния отбор и винаги ми е било голяма мечта да го направя. Другата ми мечта е да участвам на Олимпиада – и тя е много близо. С този отбор, с този колектив и с работата, която полагаме, е напълно възможно да вземем медал и от Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2008 г.”, коментира Атанасов.

Аспарух Аспарухов: Всеки спортист мечтае да се прибира в страната си по този начин

„Не бяхме сигурни какво ни очаква при посрещането, но благодаря на всички, които са тук. Наистина е невероятно! Всеки спортист мечтае да се прибира по този начин в страната си. Много съм горд от това, което постигнах, но сега трябва да преследвам и по-големи цели", каза Аспарухов.

Майката на Аспарух Аспарухов: Всички болки, безсънни нощи и лишения си заслужаваха

Майката на Аспарух Аспарухов - Евелина Аспарухова, сподели емоциите си след завръщането на българския тим у дома. Тя описа момента на посрещането като неповторим и пълен с радост. „Няма как тези емоции да се опишат. Всеки го изживява много дълбоко и с огромна радост. Всички ги посрещаме тук и сме щастливи за успехите им. Безкрайно сме щастливи, че вече можахме да ги прегърнем и целунем“, каза Аспарухова. Тя допълни, че постиженията на отбора са само началото. „За тях сега всичко тепърва започва и от сърце им желаем още много успехи“, добави гордата майка.

Евелина Аспарухова разказа, че моментът на срещата със сина ѝ е бил изпълнен с толкова силни чувства, че дори не си спомня първите думи. „Когато видях Аспарух на терминала, дори не мога да си спомня какво първо му казах. Беше достатъчно, че го държа в ръцете си“, сподели вълнението си тя.

Майката на вицешампиона подчерта, че спортът е път, изпълнен с жертви, но всичко си струва при постигане на успех. „Спортът е нещо, което ти дава много емоции, но ти отнема от личния живот и здравето. Всичко обаче се компенсира, когато се постигнат такива резултати. Сега всички болки, безсънни нощи и лишения си заслужават“, заяви Аспарухова. По думите ѝ истинската стойност на успеха идва именно от трудностите.

Според майката на спортиста сега най-важното за отбора е спокойствието и времето със семействата. „Всички вкъщи очакваме Аспарух, както и в родния му град. Мисля, че сега имат нужда от малко спокойствие и време, прекарано в тесен семеен кръг”, твърди тя.

„Всички трябва да сме доволни от това, което се случи. Пожелавам на всеки родител да изживее това, което се случи на нас. Всичко това е свързано с най-високи нива на отговорност на всички, които участваха в процеса и трябва да им благодаря", заяви бащата на национала ни Аспарух Аспарухов-старши.

Родителите на Димитър Добрев: Не успяхме да скрием сълзите си

„Не мога да опиша вълнението си. Страхотно е и съм много горда. Не успяхме да скрием сълзите си”. Това казаха родителите на най-младия ни играч в отбора - Димитър Добрев. Те също присъстваха на летището в София и посрещнаха сина си и съотборниците му.

Майката Елена Добрева се закани да нахрани Димитър с топла домашна храна и да му даде възможност да си почине.

Сестрата на Мартин Атанасов: Емоциите са уникални

Една от първите, успяла да поговори с тима, е сестрата на Мартин Атанасов – Йоана. „Познавам всички от немалко години и съм горда с тях. Емоциите са уникални”, споделя тя.

Приятелката на Алекс Николов: Още със слизането от самолета се разплаках

След дни на видеоразговори Александът Николов и приятелката му Юлита Димитрова вече са заедно у дома. „Още на слизане от самолета се разплаках от вълнение. Чаках го с нетърпение най-накрая на българска земя. Казах му, че страшно много се гордея с него и че го обичам. Разговорите бяха кратки, но бяха достатъчни”, признава красивата му партньорка.

Министърът на спорта: Този успех е уникален

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев, който посрещна в Турция националите ни, коментира феноменалното им представяне във Филипините. „Този успех, който постигнаха, е уникален. Повече от 55 г. България не е имала такъв успех в колективните спортове. Момчетата показаха, че с колективен дух, екипност и приятелство успехът се постига. Оттук нататък идва златото”, заяви Пешев.

„Връчих им паричната награда, която е по Наредба 5 на Министерството на младежта и спорта за индивидуални награди за високи постижения и максималния размер на наградата - малко над половин милион лева – това е колективната премия за отбора”, добави ресорният министър.

Любо Ганев: Направихме невероятен скок в ранглистата – започнахме на 21 място през лятото, а сега сме на 9-о

„Радвам се, че момчетата вече започват да усещат това, което дадоха на целия български народ. Това е страхотно. Ние постигнахме не само големи успехи, но показахме, че имаме отбор, който е наистина задружен, има отношение към играта. Състезателите, треньорът, федерацията – всеки знае какво трябва да прави, върши си работата и затова имаме резултати”. Това каза президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев след кацането на родна земя.

Той коментира, че успехите на отбора със сигурност ще продължат, имайки предвид факта, че за пръв път този състав играе заедно. Ганев изрази надежда, че българските национали ще продължат да трупат победи. „В ранглистата направихме невероятен скок – започнахме на 21 място през лятото, в момента сме на 9-о място”, подчерта той.

Бившият национал Николай Пенчев: Нека децата знаят, че мечтите се сбъдват, а всичко се постига с много труд

„Жестът на Симоне Анцани към Дамян Колев е изключителен, тъй като нашият национал прави своите първи стъпки с отбора. Нека децата знаят, че мечтите се сбъдват, а всичко се постига с много труд. Изключително съм горд от успеха на нашия отбор”. Това каза волейболистът и бивш национал Николай Пенчев в извънредното студио на NOVA. Той посочи, че спортът учи на дисциплина и държи настрани от всички възможни пороци, с които може да се срещне един млад човек.

Пенчев смята, че още след кацането на самолета волейболистите ни са усетили вече силния интерес към тях, а през следващите дни със сигурност ще разбират колко много България ги обича. Той посочи, че българските национали има още какво да надграждат.

Рано сутринта в 8,40 часа правителственият самолет тръгна от София към Истанбул, за да докара на родна земя националния ни отбор по волейбол. В мегаполиса чакаха играчите, които вече бяха изминали разстоянието от около 10 хиляди километра между Турция и Филипините. Лъвовете бяха посрещнати лично от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

Александър Николов: Сигурен съм, че няма отбор, който е тренирал повече от нас това лято

На летището в южната ни съседка Александър Николов призна, че няма търпение да усети любовта, която всички споделят към националния отбор. „Много сме радостни и горди с това, което успяхме да постигнем”, каза реализатор номер 1 на Световното във Филипините.

„Това, че сме по-млади, означава, че сме по-надъхани и с повече желание за тренировки и за работа. Сигурен съм, че няма отбор, който е тренирал повече от нас това лято”, подчерта Александър Николов. По думите му още преди началото на първенството отборът си обещал да не се отказва до последната топка.

Алекс Грозданов: След финала бяхме шокирани какво се случва по улиците и площадите на България

„Все още не разбираме напълно какво постигнахме. Бяхме се разбрали да стоим по-далеч от социални мрежи и медии. След финала бяхме шокирани какво се случва по улиците и площадите на България”, не скри Алекс Грозданов.

Кадърът, който развълнува света

Една снимка от финала с Италия обиколи целия свят. Сълзите от мъка на либерото Дамян Колев бяха избърсани от национал на Италия - миг, който Дамян няма да забрави никога.

„Той поздрави мен и целия отбор. Каза, че всички трябва да сме много щастливи, защото сме направили изключително силен турнир”, разкри Колев.