П ремиерът на Полша Доналд Туск обяви, че страната му няма да се поколебае да сваля всякакви обекти, които нарушават територията й и прелитат над нея. Той обаче предупреди, че ще предприеме по-предпазлив подход към ситуации, които не са напълно ясни, съобщи "Ройтерс".

„Ще вземем решение да сваляме летящи обекти, когато те нарушават нашата територия и прелитат над Полша – няма абсолютно никаква дискусия за това“, каза Туск на пресконференция, дни след като руски военни дронове нахлуха в небето на Полша.

„Когато се занимаваме със ситуации, които не са напълно ясни, като например неотдавнашния полет на руски изтребители над платформата Petrobaltic – но без никакво нарушение, защото това не са нашите териториални води – наистина трябва да помислим два пъти, преди да вземем решение за действия, които биха могли да предизвикат много остра фаза на конфликт“, добави той.

Туск заяви още, че Полша трябва да бъде сигурна, че няма да остане сама, ако конфликтът започне да ескалира, подчертава "Ройтерс".

„Също така трябва да бъда абсолютно сигурен... че всички съюзници ще се отнесат към това по абсолютно същия начин, както ние“, допълни Доналд Туск.

*Източник: NOVA