П резидентът на САЩ Доналд Тръмп се наслади на британски кралски спектакъл, посрещнат от почетна гвардия и кралски кавалеристи в червено и златно като гост на крал Чарлз Трети в замъка "Уиндзор" за началото на държавно посещение във Великобритания, изпълнено с безпрецедентна помпозност и политически рискове за страната домакин, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Принц Уилям и съпругата му Кейт посрещнаха хеликоптера на Тръмп, когато той кацна в градината на обширното кралско имение, семеен дом на британските монарси от почти 1000 години, и придружиха американския президент и съпругата му Мелания до крал Чарлз Трети и кралица Камила, които ги посрещнаха.

Гостите пътуваха до замъка в процесия от карети, теглени от коне, преминавайки покрай редици от войници, моряци и летци, докато военни оркестри изпълняваха националните химни на САЩ и Великобритания. Кралят и американския президент републиканец размениха по няколко думи в Ирландската държавна карета (карета с четири коня, използвана от британското кралско семейство - бел. ред.) по време на краткото пътуване до двора на замъка, където Тръмп, придружен от Чарлз, инспектира почетната гвардия от войници в червени униформи и шапки от меча кожа.

WHAT A SIGHT! Carriages for @POTUS, @FLOTUS, and Their Majesties arrive at Windsor Castle in a remarkable welcome for the unprecedented second state visit of President Donald J. Trump 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/NAgxH5XAia — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 17, 2025

Тръмп и Чарлз разговаряха и се шегуваха помежду си, като британският монарх сложи ръка на гърба на американския президент. Те разговаряха и с офицера, който ги ескортираше, докато в ръцете си той държеше меч. Тръмп застана пред Чарлз по време на прегледа на войските, въпреки че кралят му даде знак да го направи и по този начин се опита да прикрие нарушаването на протокола. Това обаче не беше така през 2019 г., когато Тръмп застана пред кралица Елизабет Втора по време на първото си държавно посещение във Великобритания.

Изпълненият с помпозност ден бе организиран така, че да впечатли американския президент, който обича подобни величави прояви, и в него участваха около 120 коня и 1300 британски военнослужещи, отбелязва АП.

По-късно Тръмп и Чарлз разгледаха изложбата на Кралската колекция в богато украсена зала, където служителите бяха подредили пет маси с артефакти, свързани с отношенията между САЩ и Великобритания. Тръмп изрази впечатлението си, докато разглеждаше документи, свързани с независимостта на САЩ.

При размяната на подаръци Чарлз и Камила подариха на семейство Тръмп ръчно изработен кожен том, посветен на 250-годишнината от Декларацията за независимостта на САЩ, както и британското знаме, което се е веело над Бъкингамския дворец в деня на встъпването в длъжност на Тръмп през януари. Кралското семейство подари на първата дама - Мелания Тръмп - сребърна и емайлирана купа и персонализирана чанта от британската дизайнерка Аня Хиндмарч. Тръмп подари на Чарлз реплика на един от почетните мечове на президента Дуайт Айзенхауер, а Камила получи винтидж брошка от злато, диаманти и рубини от луксозните американски бижута "Тифани" (Tiffany & Co.).

Цялата тази помпозност има за цел да укрепи връзките с Тръмп в момент, когато политиката му "Америка на първо място" оказва натиск върху търговските споразумения и споразуменията за сигурност по целия свят, отбеляза АП. Британските власти се надяват да избегнат и неудобни въпроси за покойния сексуален престъпник и финансист Джефри Епстийн. Дни преди държавната визата британския министър-председател Киър Стармър уволни Питър Манделсън като британски посланик във Вашингтон заради връзките му с Епстийн.

Фонът за първия от двата дни, които Тръмп ще прекара в Обединеното кралство, е замъкът "Уиндзор", кралска резиденция с близо хилядолетна история, с позлатени интериори, високи кули и безценни произведения на изкуството. Откакто започна визитата на американския президент, от Кралската кула на замъка се вее огромно военно кралско знаме, използвано за отбелязването на официално празници.

"Мисля, че това е и причината, поради която той изглежда толкова видимо развълнуван от втората среща, защото това не е покана, отправена (просто) към всеки", заяви Джордж Грос, експерт по британската монархия в Кингс Колидж в Лондон.

Историята, традицията и известността на британската кралска фамилия им придават престиж, който кара президенти и министър-председатели да копнеят да се присъединят към тях. Поканите, раздадени по искане на избраното правителство, са мощен инструмент за възнаграждаване на приятели и изтръгване на отстъпки от нежелаещи съюзници, отбелязва АП.

Никой американски президент или световен лидер не е имал честта да бъде поканен на втора държавна визита в Обединеното кралство.

🇬🇧 🇺🇸 A magnificent Ceremonial Welcome at Windsor Castle has marked the start of the US State Visit.



The King invited President Trump to inspect a Guard of Honour formed of three regiments of the Household Division: the Grenadier Guards, Coldstream Guards and Scots Guards,… pic.twitter.com/hb7JtqH5lk — The Royal Family (@RoyalFamily) September 17, 2025

Дневния ред на визитата включва частен обяд и държавен банкет. Диадеми и медали ще бъдат изложени, докато до 160 гости се съберат около 50-метровата махагонова маса, на която ще са подредени 200-годишни сребърни прибори в чест на американския президент. Крал Чарлз ще произнесе реч, след която двамата с президента ще вдигнат тост.

Тръмп няма да се обърне към съвместна сесия на Камарата на лордовете и Камарата на общините в британския парламент, както направи френският президент Еманюел Макрон през юли по време на държавната си визита в Обединеното кралство, тъй като членовете на Камарата на общините в момента са в почивка.

Повечето държавни визити се провеждат в Лондон на фона на величествения Бъкингамски дворец и широкия булевард, ограден със знамена. Тази визита обаче се провежда в границите на Уиндзор, исторически град с малко над 30 000 жители, разположен на около 40 километра западно от центъра на Лондон.

Това улеснява контрола над протестите и осигурява по-добра защита на Тръмп в момент на засилено международно напрежение, особено след убийството на консервативния активист Чарли Кърк миналата седмица в университет в щата Юта. Британската полиция предприе масирана операция по сигурността, за да гарантира безопасността на Тръмп.

Когато Тръмп беше в Лондон на първото си държавно посещение през 2019 г., той бе посрещнат от хиляди протестиращи, които изпълниха улиците пред Уестминстърския дворец, където заседава британския парламент, докато над главите им се носеше балон с формата на гигантско бебе в памперс, приличащо на американския президент.

Историкът Робърт Лейси, консултант на сериала на "Нетфликс" (Netflix) "Короната", заяви, че Уиндзор разполага с "по-фотогенична обстановка" за държавно посещение от Лондон. "Бъкингамският дворец има своя балкон, има своя фасада", но "отвътре е много мрачен и в момента се ремонтира, което е една от причините г-н Тръмп да не отседне там. Уиндзор е истински замък".