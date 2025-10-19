П репълнен полет на Air China, пътуващ за Сеул, беше принуден да кацне аварийно в Шанхай в събота, след като литиева батерия в ръчния багаж на пътник избухна в пламъци, изпълвайки кабината с дим.

Пожарът е избухнал на борда на полет CA139, който е излетял от международното летище Ханджоу Сяошан в 9:47 ч. местно време със 160 пътници и екипаж, насочващи се към международното летище Инчон в Южна Корея , според изявления на авиокомпанията и китайските държавни медии.

В публикация в Weibo, Air China заяви, че „литиева батерия в ръчен багаж на пътник, съхраняван в горното отделение, се е запалила спонтанно“. Екипажът е реагирал незабавно и никой не е пострадал, се добавя в изявлението.

Самолетът се е пренасочил към международното летище Шанхай Пудонг, „за да се гарантира безопасността на полетите“, съобщиха от Air China. Видео, разпространявано в китайските социални мрежи и публикувано от NBC News, показва ярки пламъци и гъст дим, изливащи се от горното отделение, докато стреснатите пътници викат за помощ.

Две стюардеси тичаха по пътеката, носейки пожарогасители, докато други викаха на пътниците да останат на местата си. Пътник, цитиран от местни медии, каза, че е чул силна експлозия мигове преди пламъци да запонат да излизат от контейнера за съхранение.

Самолетът е кацнал безопасно в Шанхай около 11:00 часа, показа сайтът за проследяване на полети Flightradar24. По-късно резервен самолет е превозил пътници до Сеул, потвърди авиокомпанията. Няма съобщения за пострадали и самолетът не е претърпял структурни повреди, съобщи Air China.

Местни медии съобщиха, че се смята, че запаленият предмет е батерия за преносима батерия, въпреки че властите не са потвърдили марката или производителя. Случаят с Air China е последният от поредица инциденти с литиеви батерии на борда на азиатски авиокомпании тази година.

През май полет на China Southern Airlines от Ханджоу до Шънджън се върна на летището 15 минути след излитане, когато от батерията на фотоапарата и външната батерия на пътника се изля дим.

През януари южнокорейски власти заявиха, че резервна външна батерия вероятно е причинила пожар в полет на Air Busan, превозващ 169 пътници и седем души от екипажа; седем души са получили леки наранявания.