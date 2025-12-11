Н а американския президент Доналд Тръмп е било изпратено предложение за териториални отстъпки, които Украйна е готова да направи, за да сложи край на войната си с Русия.

Това съобщи германският канцлер Фридрих Мерц.

По негови думи предложението е било изпратено, след като той и други европейски лидери са разговаряли по телефона с Тръмп на 10 декември.

„То се отнася главно до въпроса какви териториални отстъпки е готова да направи Украйна“, посочи Мерц и предупреди, че в крайна сметка „украинският президент и народ трябва да отговорят на този въпрос“.

По време на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, германският канцлер предупреди, че „би било грешка да принудят украинския президент да сключи мир, който неговият народ няма да приеме след четири години на страдания и смърт“.

На 10 декември Тръмп изрази нетърпение към Украйна и нейните европейски съюзници Франция, Великобритания и Германия.

Той заяви, че по време на телефонния разговор с Мерц, британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон са били разменени „силни думи“.

Мерц посочи, че през уикенда са планирани още разговори с американците и че международна среща по въпроса за Украйна може да се състои в началото на следващата седмица.

Източник: БГНЕС