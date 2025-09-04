А мериканският президент Доналд Тръмп, след среща в Белия дом с полския президент Карол Навроцки, направи нови изявления за Русия и Украйна.

СЛЕД ВОЕННИЯ ПАРАД: Тръмп гневен на Путин, заговорничил срещу него с Ким Чен ун и Си Дзинпин!

Той, също така, отново коментира военния парад в Пекин, на който присъстваха Владимир Путин и Ким Чен Ун заедно със Си Дзинпин.

Според американския президент парадът е бил "впечатляващ", но той “отлично разбира” защо Китай проведе толкова мащабно събитие с покана на лидери на други страни. "Те се надяваха, че ги наблюдавам – и аз го направих", каза Тръмп.

След това американският държавен глава обяви, че отново ще разговаря с Владимир Путин по телефона и след това ще реши какво да прави с въпроса за Украйна. Тръмп също така ще разговаря с Володимир Зеленски и няколко европейски лидери.