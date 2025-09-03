П редайте моите топли поздрави на Владимир Путин, Ким Чен Ун и Си Дзинпин, докато заговорничат срещу Сединените американски щати. Това написа в своя публикация президентът на САЩ Доналд Тръмп относно срещата в Пекин по случай 80-годишнината от Втората световна война, предава Флагман.

Американският държавен глава изобщо не изглежда доволен от факта първо, че не е поканен и второ, че срещата се осъществява на толкова високо ниво и в такъв контекст. Въпреки това той изказа поздрави на Си Дзинпин и целия китайски народ за празника, който отбелязват днес.

„Големият въпрос, на който трябва да се отговори, е дали президентът Си Дзинпин на Китай ще спомене огромната подкрепа и „кръв“, които Съединените американски щати оказаха на Китай, за да му помогнат да осигури СВОБОДАТА си от много неприятелски чуждестранен нашественик“, попита Тръмп. „Много американци загинаха в стремежа на Китай към Победа и Слава. Надявам се, че те ще бъдат заслужено почетени и запомнени за тяхната Храброст и Саможертва!“, изтъкна той.

В обръщението си Дзинпин не спомена Съединените щати по име, но изрази благодарност към чуждестранните държави, които помогнаха на Китай да се противопостави на японската инвазия по време на Втората световна война.

По-късно в публикация в социалната си мрежа „Трут Соушъл“ Тръмп подчерта ролята на САЩ в подпомагането на Китай да осигури свободата си от Япония.

Няма незабавен коментар от Пекин относно забележките на президента на САЩ.

На въпроса дали приема парада като предизвикателство към САЩ, Тръмп отговори отрицателно и посочи „много добрите си отношения“ със Си Цзинпин. „Китай се нуждае от нас много повече, отколкото ние от тях“, добави той.