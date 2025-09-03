С и Дзинпин предупреди, че светът е изправен пред избор между мир и война, докато в Пекин се проведе най-големия военен парад в историята на Китай, отбелязващ 80 години от края на Втората световна война.
JUST IN: Chinese President Xi Jinping, Russian President Putin and Kim Jong Un together at China's V-Day parade. pic.twitter.com/qCJ3Ligjjr— BRICS News (@BRICSinfo) September 3, 2025
На грандиозното събитие присъатваха редица световни лидери, сред които руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун, предава Guardian.
„Днес човечеството е изправено пред избора между мир и война, диалог и конфронтация, печеливша ситуация или нулев резултат“, каза Си пред тълпа от над 50 000 зрители на площад Тянанмън, добавяйки, че китайският народ „твърдо стои на правилната страна на историята“.
Highlights of China's Victory Parade in 1 min: pic.twitter.com/Kz6XiWZVxR— Carl Zha (@CarlZha) September 3, 2025
Той каза, че Китай е велика нация, която „никога не се плаши от никакви хулигани“, в очевидно завоалиран намек за САЩ и техните съюзници и предупреди, че Китай е „неудържим“, преди да започне масовата демонстрация на военна техника.
❓NATO, who are you planning to fight? The parade in Beijing might cool down the overly hot heads in the West— Zlatti71 (@Zlatti_71) September 3, 2025
Western leaders have repeatedly made statements about an alleged preparation for war with China. The parade on Tiananmen Square clearly shows what they will have to face… pic.twitter.com/CM9wXAjZQU
„Пекин изпраща послание... че дори ако западните страни продължат да санкционират Русия заради руско-украинската война, Пекин няма да се страхува да застане до своя приятел“, каза Уен Ти Сунг, външен сътрудник в Глобалния китайски център на Атлантическия съвет.