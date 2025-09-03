С и Дзинпин предупреди, че светът е изправен пред избор между мир и война, докато в Пекин се проведе най-големия военен парад в историята на Китай, отбелязващ 80 години от края на Втората световна война.

На грандиозното събитие присъатваха редица световни лидери, сред които руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун, предава Guardian.

„Днес човечеството е изправено пред избора между мир и война, диалог и конфронтация, печеливша ситуация или нулев резултат“, каза Си пред тълпа от над 50 000 зрители на площад Тянанмън, добавяйки, че китайският народ „твърдо стои на правилната страна на историята“.

Той каза, че Китай е велика нация, която „никога не се плаши от никакви хулигани“, в очевидно завоалиран намек за САЩ и техните съюзници и предупреди, че Китай е „неудържим“, преди да започне масовата демонстрация на военна техника.

„Пекин изпраща послание... че дори ако западните страни продължат да санкционират Русия заради руско-украинската война, Пекин няма да се страхува да застане до своя приятел“, каза Уен Ти Сунг, външен сътрудник в Глобалния китайски център на Атлантическия съвет.

