О т 1 януари Кипър поема за втори път шестмесечното председателство на Съвета на ЕС с намерение да съдейства за промени, насочени към европейска самостоятелност. То ще е под мотото „Открити към света”, съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Председателството започва на фона на остри геополитически сътресения и непредсказуемост, се отбелязва в програмата за предстоящите дейности. Отчита се, че Европа трябва да сътрудничи със своите партньори, когато е възможно, като същевременно действа независимо, когато е необходимо. Според Кипър ЕС трябва да работи за самостоятелност в отбраната, енергетиката и търговията, при конкурентоспособността, в прехода към чиста икономика, в цифровизацията и социалното сближаване.

Премиерът в оставка Росен Желязков поздрави Кипър по повод началото на председателството на Съвета на Европейския съюз.

Wishing Cyprus every success as it begins its Presidency of the Council of the EU. Confident that under your leadership, Europe will advance its autonomy, openness, and resilience. Looking forward to strengthened dialogue and sustainable progress. @ChristodoulidesN @CY2026EU — Rossen Jeliazkov (@R_JeliazkovPM) January 1, 2026

Уверен съм, че под вашето ръководство Европа ще продължи да развива своята автономност, отвореност и устойчивост. Очаквам с нетърпение засиления диалог и устойчивия напредък, написа Росен Желязков в X.

Никозия ще се стреми към бързо прилагане на решенията, свързани с развитието на европейската отбрана, към укрепване на трансатлантическите отношения и насърчаване на сътрудничеството между ЕС и НАТО, отбеляза преди дни кипърският президент Никос Христодулидис. Той изрази намерение неговата страна да работи за прилагане на новото европейско законодателство за миграцията и за противодействие на дезинформацията и опитите за външна намеса. По неговите думи Кипър ще подкрепя разширяването на ЕС и в това отношение Украйна ще заема водещо място. Христодулидис изрази очакване до средата на годината да бъде приета преговорната рамка за разпределението на следващия седемгодишен бюджет на ЕС.

Програмата на председателството предвижда 382 събития до края на юни, като церемониите по откриването са насрочени за 7 януари в Лефкозия и на 21 януари в Брюксел.

Кипър пое за първи път председателството на Съвета на ЕС през 2012 г. - осем години след като се присъедини към Общността. Четири години по-късно страната се присъедини към еврозоната. Кипър е една от малкото европейски страни извън НАТО и Шенген.