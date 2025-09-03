К итайският президент Си Цзинпин взе участие в грандиозен военен парад днес в Пекин, посветен на 80-ата годишнина от края на Втората световна война, отбелязва Ройтерс и дава справка за оръжията, показани от Китай на събитието.

Ракети

Китай показа ракети, способни да носят ядрени бойни глави, които могат да бъдат изстрелвани от морето, сушата и въздуха - това е първият път, когато Пекин показва своята ядрена "триада", предаде БТА.

Сред тези ракети бяха въздушно базираните ракети с голям обсег "Цзинлей-1", междуконтиненталните ракети, които се изстрелват от подводници, "Цзюлан-3" и наземно базираните междуконтинентални ракети "Дунфън-61" (ДФ-61) и "Дунфън-31" - стратегически оръжия, които гарантират суверенитета и достойнството на Китай, отбелязва китайската новинарска агенция Синхуа.

НАСРЕД ПЕКИН: Китай показа „неудържимата“ си армия! (ВИДЕО)

"Дунфън-5С" (ДФ-5С), която бе показана днес, е най-новото достижение на китайска ракетна програма, стартирала през 70-те години на миналия век.

На парада бяха показани противокорабни хиперзвукови ракети, които в миналото Китай тества по симулации на американски самолетоносачи. Сред тези ракети са "Инцзи-19", "Инцзи-17" и "Инцзи-20".

Бяха демонстрирани също крилати ракети - "Чанцзян-20А", "Инцзи-18С", "Чанцзян-1000", и други хиперзвукови ракети като "Инцзи-21", "Дунфън-17" и "Дунфън-26Д".

Лазерни оръжия

Китай разработва лазерни оръжия като защита срещу атаки с дронове. Пълният спектър на системите за борба с дронове, който беше показан на парада, включва реактивна система за залпов огън срещу дронове, високоенергийни лазерни оръжия и мощни микровълнови оръжия.

Китайски държавни медии окачествиха тези оръжия като "триада" във въоръженията за борба с дронове.

Дронове

Китай показа дронове, които могат да действат в подводни условия и във въздуха, включващи дронове, които може да бъдат използвани за разузнаване и за поразяване на цели. Също така показа безпилотни хеликоптери, които са проектирани да бъдат пускани от кораби.

Морско базираните системи включват подводници, кораби и система за поставяне на мини.