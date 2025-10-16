В атикана е удовлетворил искането на мюсюлмански учени за молитвена стая.

В интервю за италианския вестник „La Repubblica“, отец Джакомо Кардинали, вицепрефектът на Ватиканската библиотека, заяви, че древната институция вече позволява на академиците да практикуват собствената си религия на място.

Той каза: „Някои мюсюлмански учени ни помолиха за стая с молитвено килимче и ние им го дадохме.“

Ватиканската библиотека, една от най-старите в света, събира религиозни текстове от цял ​​свят, откакто е официално създадена през 1475 г. от папа Сикст IV.

Сега е дом на едни от най-старите богословски материали в света, факт, с който Кардинали неусетно се е хвалил. „Ние сме универсална библиотека с арабски, еврейски, етиопски колекции и уникални китайски произведения. Преди години открихме, че притежаваме най-стария средновековен японски архив извън Япония“, добави Джакомо Кардинали.