В понеделник, 22.09.2025 г., ни удря силна магнитна буря. Това става ясно от специализирания сайт Meteo Agent.

Бурята ще бъде с интензитет на Kp индекса 4.7.

Симптоми, които се свързват с магнитните бури

При децата също се проявява свръхчувствителност към смущенията в магнитосферата. Симптомите са:

Липса на апетит

Постоянен плач

Раздразнителност

Разсеяност

Потиснатост

Безпокойство

Трудно заспиване или безсъние (доказано е, че в организма на деца и възрастни се потиска продукцията на хормона мелатонин, който насърчава прехода от будност към сън и е важен за привикване на тялото към външни влияния)

Аритмии или други сърдечно-съдови проблеми

Обостряне на някои инфекции

При възрастните, в резултат от магнитни бури, може да настъпят:

Главоболие или пристъпи на мигрена(когато болката обхваща части от главата)

Болки в ставите

Изпотяване на крайниците

Втрисане

Обща телесна слабост

Дискомфорт в областта на гърдите

Влошаване на хронични заболявания

Особено уязвими са страдащите от високо кръвно налягане, което може рязко да се покачи, заедно с ускорено сърцебиене – надвишаване на нормалната честота на сърдечния ритъм, която варира от 60 до 100 удара в минута.

Поради понижената концентрация на кислород във въздуха, при дългогодишна и зле лекувана хипертония се повишава рискът от инфаркт или инсулт.

Увеличаването на хормоните на стреса – кортизол и адреналин, освен спазъм на кръвоносните съдове и рязко повишаване на кръвното налягане, причинява и чести прояви на агресия.

*Източник: "Фокус"