В понеделник, 22.09.2025 г., ни удря силна магнитна буря. Това става ясно от специализирания сайт Meteo Agent.
Бурята ще бъде с интензитет на Kp индекса 4.7.
Симптоми, които се свързват с магнитните бури
При децата също се проявява свръхчувствителност към смущенията в магнитосферата. Симптомите са:
Липса на апетит
Постоянен плач
Раздразнителност
Разсеяност
Потиснатост
Безпокойство
Трудно заспиване или безсъние (доказано е, че в организма на деца и възрастни се потиска продукцията на хормона мелатонин, който насърчава прехода от будност към сън и е важен за привикване на тялото към външни влияния)
Аритмии или други сърдечно-съдови проблеми
Обостряне на някои инфекции
При възрастните, в резултат от магнитни бури, може да настъпят:
Главоболие или пристъпи на мигрена(когато болката обхваща части от главата)
Болки в ставите
Изпотяване на крайниците
Втрисане
Обща телесна слабост
Дискомфорт в областта на гърдите
Влошаване на хронични заболявания
Особено уязвими са страдащите от високо кръвно налягане, което може рязко да се покачи, заедно с ускорено сърцебиене – надвишаване на нормалната честота на сърдечния ритъм, която варира от 60 до 100 удара в минута.
Поради понижената концентрация на кислород във въздуха, при дългогодишна и зле лекувана хипертония се повишава рискът от инфаркт или инсулт.
Увеличаването на хормоните на стреса – кортизол и адреналин, освен спазъм на кръвоносните съдове и рязко повишаване на кръвното налягане, причинява и чести прояви на агресия.
*Източник: "Фокус"