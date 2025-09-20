П о-малко от 24 часа след като учени от НАСА предупредиха, че Слънцето се пробужда, бе регистрирано мощно слънчево изригване от предпоследния клас по мощност, съобщи Институтът по приложна геофизика (ИПГ) пред ТАСС. То е засечено в нощта на 20 септември.

„На 20 септември в 00:41 българското е регистрирано изригване M1.5 с продължителност 38 минути в рентгеновия диапазон в група слънчеви петна 4216 (N07W25)“, се казва в съобщението. Преди това специалисти от Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания към Руската академия на науките и Института по слънчево-земна физика (ИСТФ СО РАН) отбелязаха, че активността на слънчевите изригвания започва бавно да се увеличава.

Слънчевите изригвания се разделят на пет класа въз основа на мощността на рентгеновите лъчи, които излъчват: A, B, C, M и X. Минималният клас, A0.0, съответства на мощност на излъчване от 10 nW на квадратен метър в околоземна орбита. Мощността се увеличава десетократно с всяка следваща буква. Изригванията могат да бъдат съпроводени с емисии на слънчева плазма, облаци от които, достигайки до Земята, могат да провокират магнитни бури, предаде БГНЕС.