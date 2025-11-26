В лязоха в сила новият пакет правила за пътна безопасност на Европейския съюз, които трябва да се прилагат от всички държави-членки до 2030 г. Според Европейската комисия, промените засягат шофьорските книжки, начина на управление и наказанията за нарушители.

Младите водачи ще бъдат най-засегнати. 17-годишните шофьори ще могат да управляват кола (категория В) само с придружител, а за някои категории камиони – също. Начинаещите ще имат изпитателен срок от минимум две години, по време на който нарушителите ще получават по-строги санкции, пише Pariteni.bg.

„Младите шофьори са само 8% от всички зад волана, но участват в две от пет смъртоносни катастрофи с жертви под 30 години“, отбелязват от ЕК.

ЕС въвежда и електронни шофьорски книжки, които ще могат да се записват в мобилни устройства и ще се признават навсякъде в Общността. Физическите документи няма да отпаднат, тъй като ще са нужни при шофиране извън ЕС.

Занапред курсовете за шофьори ще включват и подготовка за новите технологии в автомобилите – от автоматизирани системи до асистенти за управление.

Освен това нарушителите, извършили сериозни нарушения като превишаване на скоростта с над 50 км/ч, шофиране под влияние или причиняване на смърт и тежки наранявания, ще носят последствия навсякъде в ЕС – дори ако са се случили в другата държава-членка.