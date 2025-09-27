С леди от замърсяване с цезий-137 са открити в карамфил, изпратен до американския щат Калифорния от Индонезия. След тази констатация вносът на всички подправки от индонезийския доставчик е спрян, според Асошиейтед прес.

„Длъжностни лица от Администрацията по храните и лекарствата блокираха вноса на всички подправки от PT Natural Java Spice“, съобщи агенцията. Според документи, получени от медията, компанията е изпратила приблизително 200 килограма карамфил в Съединените щати тази година.

В началото на септември тази година сенатор Джон Кенеди предупреди американците за риска от превръщане в ксеноморфи от консумацията на замразени скариди от Индонезия. Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) откри същия цезий-137 в този индонезийски продукт.