О т изчезващи самолети до зловещи кораби-призраци, Бермудският триъгълник е мястото на някои от най-странните явления на планетата.

Сега един учен твърди, че най-накрая е разрешил мистерията.

Разположен между Флорида, Пуерто Рико и Бермудските острови, дългата история на Бермудския триъгълник със смъртоносни корабокрушения е предизвикала безкрайни спекулации за свръхестествено.

Д-р Саймън Боксал, океанограф от университета в Саутхемптън, обаче казва, че истинското обяснение не включва НЛО или междуизмерни портали. Вместо това, д-р Боксал казва, че историята на изчезванията в Бермудския триъгълник се дължи на „неконтролируеми вълни“.

Известни още като екстремни штормови вълни, това са непредсказуеми водни стени, които могат да достигнат два пъти височината на стандартните вълни.

Извисяващи се до 30 метра във въздуха, щурмовите вълни са необичайно стръмни и могат да ударят неочаквано от посоки, различни от преобладаващия вятър. Според д-р Боксал, голям кораб, хванат в капан от една от тези смъртоносни вълни, може да „потъне за две или три минути“.

USS Cyclops е американски кораб за превоз на въглища, използван за превоз на гориво до военни кораби по време на Първата световна война. През март 1918 г. корабът преминавал през Бермудския триъгълник по пътя си от Салвадор, Бразилия, към Балтимор, когато изчезнал, без дори да изпрати сигнал за бедствие.

Въпреки обширното издирване, не е открита никаква следа от 165-метровия кораб или от 306-те членове на екипажа му.

Поради внезапния характер на изчезването на USS Cyclops, конспиративни теории и ентусиасти на НЛО предложиха десетки шантави теории, за да обяснят загубата. Д-р Боксал обаче казва, че е по-вероятно USS Cyclops да е бил потопен от неблагоприятна вълна.

В интервю за документалния сериал на Канал 5 „Загадката на Бермудския триъгълник“ , д-р Боксал казва, че Бермудският триъгълник е особено гореща точка за неконтролируеми вълни. Той казва: „Има бури на юг и север, които се събират заедно.“

Какво представляват измамните вълни? Необичайните, странните или убийствените вълни са научно известни като „екстремни штормови вълни“. Това са необичайно стръмни и големи вълни, които могат да бъдат два пъти по-големи от околните вълни. Те са много опасни за корабите, тъй като могат да идват от посоки, различни от преобладаващия вятър”. Учените все още не са сигурни как се образуват, но е възможно да са предизвикани от комбинирането на множество вълни.