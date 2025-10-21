Н овият правилник за движение по пътищата в Гърция, който е в сила от 13 септември 2025 г., премахва забрани като шофиране с дебело яке, както и консумация на кафе, вода и други безалкохолни напитки по време на шофиране, съобщи NOVA.

Никъде в новия правилник не е посочено, че използването на дебело яке води до административни санкции. Нито пък е ограничена консумацията на вода или кафе в автомобила.

Единствената релевантна разпоредба (в член 18, ал. 2) гласи, че водачът трябва да има пълна свобода на движение за безопасно шофиране.

Торбички от супермаркет върху седалките на автомобила също не са забранени. Никъде не е посочено и че поставянето на пазарска чанта върху седалките е забранено. Предвиденото (в чл. 36, ал. 4) е товарът да бъде поставен сигурно, така че да не пречи на шофирането или видимостта и да не застрашава пътниците или трети лица. Препоръчително е, когато е възможно, да се използва багажникът.

Нито едно от горепосочените действия не води до глоба, стига да не се нарушават основните правила за безопасно шофиране.

