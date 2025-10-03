41-годишна жена от САЩ спечели над 3 милиона долара от лотарията, но вместо да напусне тихо и спокойно, в понеделник отишла на работа за „последна доставка“.

Мениджърът ѝ разказва, че се усъмнил, когато вратата на кабинета му била затворена. Когато я открил, видял служителката си със свалени панталони, клечаща върху бюрото му, докато изкарва „огромен подарък“.

„Замръзнах от шок, а тя ме погледна право в очите“, казва шефът.

При ареста си жената заявила: „Още в петък, щом разбрах, че ударих джакпота, реших, че това ще е първото, което ще направя. Цял уикенд трупах след обиколки по мексикански ресторанти. Търпях този човек с години – време беше и той да потърпи малко от моето“.

Служителката е задържана, а историята вече се разпространява като най-шокираното „уволнение“ в историята на куриерските фирми.