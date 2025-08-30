Прогнозата на космическите метеорологични синоптици се сбъдна. На Слънцето бе регистрирано изригване от предпоследния клас на мощност M, съобщи Институтът по приложна геофизика, цитиран от ТАСС. В събота в 17:23 ч. московско време (съвпада с българското) е регистрирано изригване с магнитуд M1.3 в групата слънчеви петна 4195 (S19W08), което е продължило 23 минути, съобщиха оттам. 

Слънчевите изригвания се разделят на няколко класа въз основа на мощността на рентгеновото лъчение: A, B, C, M и X. Така минималният клас A0.0 съответства на мощността на това лъчение в земната орбита от 10 nW на 1 кв. м. При преминаване към следващия клас тя се увеличава 10 пъти. Тези изригвания могат да съпътстват емисии на слънчева плазма, чиито облаци могат да провокират магнитни бури на Земята, предаде БГНЕС.

слънце слънчево изригване магнитна буря рентгеновото лъчение слънчева плазма