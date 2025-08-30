Прогнозата на космическите метеорологични синоптици се сбъдна. На Слънцето бе регистрирано изригване от предпоследния клас на мощност M, съобщи Институтът по приложна геофизика, цитиран от ТАСС. В събота в 17:23 ч. московско време (съвпада с българското) е регистрирано изригване с магнитуд M1.3 в групата слънчеви петна 4195 (S19W08), което е продължило 23 минути, съобщиха оттам.

Слънчевите изригвания се разделят на няколко класа въз основа на мощността на рентгеновото лъчение: A, B, C, M и X. Така минималният клас A0.0 съответства на мощността на това лъчение в земната орбита от 10 nW на 1 кв. м. При преминаване към следващия клас тя се увеличава 10 пъти. Тези изригвания могат да съпътстват емисии на слънчева плазма, чиито облаци могат да провокират магнитни бури на Земята, предаде БГНЕС.