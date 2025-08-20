Б елият дом планира тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Украйна в унгарската столица Будапеща като следваща стъпка в преговорите за прекратяване на войната, съобщиха служител от администрацията на американския държавен глава Доналд Тръмп и източник, близък до нея.

„Сикрет сървис“ вече подготвя организацията на срещата в Унгария, ръководена от премиера Виктор Орбан, съобщи „Политико“.

​Макар Съединените щати да проучват няколко локации, Будапеща е най-вероятният избор. Руският президент Владимир Путин е изразил предпочитание за Москва, а френският му колега Еманюел Макрон е настоявал за Женева. Швейцарският външен министър дори обещал „имунитет“ на Путин заради международната заповед за ареста му.

За украинския държавен глава Володимир Зеленски Будапеща би била неудобен избор, тъй като напомня за Будапещенския меморандум от 1994 г., когато САЩ, Великобритания и Русия обещаха да гарантират независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в замяна на отказа ѝ от ядрени оръжия. Руската агресия, която започна през 2014 г., обаче обезсмисли споразумението.