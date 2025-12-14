Д окато руските полицаи патрулират по улиците, редом с тях все по-често се появяват мъже в униформи със саби, камшици и военна осанка. Това не е филм от XIX век – това са казаците, новата-стара сила, която Кремъл използва, за да налага ред, страх и „морал“.

Някога легендарни конници в служба на руските царе, днес казаците отново са навсякъде – по улиците, на стадионите, на религиозни шествия и дори в университетите. След като бяха преследвани и почти унищожени по време на комунизма, те бяха реабилитирани през 1991 г., а при Владимир Путин преживяха истинско възраждане.

МОРАЛНА ПОЛИЦИЯ С КАМШИЦИ

Казаците официално са „помощници на полицията“, но на практика изпълняват и друга роля – морална полиция. Те се обявяват за пазители на „руската душа, традициите и православната вяра“.

„Казак без вяра не е казак“, гласи популярна поговорка.

През 2014 г. по време на Олимпиадата в Сочи казаци биха с камшици активистки от Pussy Riot, докато полицията безучастно наблюдаваше. Оттогава границата между държавна власт и паравоенен произвол остава умишлено размита.

ПУТИН ГИ ПРЕВЪРНА В ОРЪЖИЕ

След началото на пълномащабната война в Украйна през 2022 г. ролята на казаците рязко нарасна. Кремъл, който се страхува от нова масова мобилизация, започна все повече да разчита на паравоенни структури.

Създадени са казашки кадетски корпуси – специални училища, където деца и младежи учат не само математика и история, но и:

боравене с оръжие

езда и бой

казашка идеология и военен патриотизъм

Такива корпуси вече действат в окупираните украински територии – Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон.

60 000 КАЗАЦИ НА ФРОНТА

По официални данни над 60 000 регистрирани казаци са воювали в Украйна от 2022 г. насам. Те са обединени в 18 специални батальона, носещи имена и символи от казашката история.

През 2023 г. Владимир Путин подписа закон за създаване на „казашка резервна армия“ – още една стъпка към милитаризацията на обществото.

Но експерти предупреждават: макар формално да са подчинени на Генералния щаб, някои казашки формирования са станали неконтролируеми и са замесени в зверства, особено в Донбас.

ЛОЯЛНИ… НО ДО КОГА?

Путин ги представя като бъдещия „нов руски елит“ – верен, дисциплиниран и готов да умира за държавата. Само че пукнатини вече се появяват.

През 2024 г. броят на регистрираните казаци намалява с 9000 души. Част от тях са загинали, други са разочаровани, а трети – отказват да служат.

Иронията е жестока: казаци се бият и от двете страни на фронта – едни за Русия, други в редиците на украинската армия.

Някога символ на имперската мощ, днес казаците са оръжие с две остриета – и все по-голям риск за самия Кремъл.