П резидентът на САЩ Доналд Тръмп не може да влезе в руския град Санкт Петербург, след като официални лица от народа на казаците го осъди на бичуване.

Андрей Поляков, атаман от Православният съюз "Ирбис" на Петербург изпрати официалното предупреждение до Тръмп в интервю за руската медия Life.ru. Той каза: "След изявленията на Тръмп вчера решихме да го бичуваме. Според нашите традиции трябва да го бичуваме и би било правилно. Не можем физически да го направим, на този етап, но има заповед да го направим.

Поляков отбеляза, че това решение ще остане постоянно висящо над Тръмп, докато не бъде изпълнено.

Тръмп бе удостоен с званието "Есаул" - командир в казашката армия - през 2016 г., но решението беше отменено. В началото на 2025 г. Атаман Поляков заяви, че американският президент може да възстанови ранга си, ако продължи сближаването си с Русия.

Сега, казват казаците, всичко е в ръцете на един политик.

Повод за гнева на казаците станаха последните изказвания на Тръмп, който заяви, че Украйна може да си възрен всички загубени по време на войната територии. Той също така призова европейските страни да свалят руски дронове и самолети, ако ги смятат за заплаха.