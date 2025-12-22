Т ежка болест заля света на фона на предупреждение, че вирусът е „нелечим“

Здравен експерт предупреди за „нелечимото“ заболяване, като отбеляза, нов и мистериозен вирус се разпространява по света. Медицинският директор по превенция и контрол на инфекциите в Jefferson Health, Ерик Сачинвала, предупреждава за пик на заболяване, известно като аденовирус, което е подобно в много отношения на грипа или COVID-19, пише Mirror.

Той обаче предупреждава, че за разлика от състоянията, с които сме по-запознати, можем да направим по-малко, за да лекуваме аденовируса. Така че, ако имате нещастието да се заразите, може да се наложи просто да се придържате към него.

За щастие, в повечето случаи аденовирусът е сравнително лек, макар че както при ковид или грип, ако имате имунокомпрометиран имунитет, симптомите могат да станат по-сериозни. Но има едно нещо, което го прави по-голям проблем от подобни състояния.

Това е, че аденовирусът е по-силен от грип или COVID-19, които могат да бъдат спрени с неща като сапун, вода и дезинфектант. Сачинвала каза пред PhillyMad: „Той е доста заразен, защото е по-силно заразен от другите вируси – сапунът и водата или ежедневният дезинфектант няма да го убият, така че е склонен да живее в околната среда по-дълго“.

Аденовирусът може да има няколко симптома, включително задух, хрема и болки в гърлото. Други симптоми могат да включват диария или конюнктивит, но те са много разнообразни, тъй като има над 60 щама.

В по-голямата си част Сачинвала казва, че аденовирусът може да се овладее с почивка. Въпреки това, хората, които биха били по-уязвими, като възрастни хора, бременни или имунокомпрометирани, може да искат да следят по-отблизо симптомите си.

Той добави, че ако състоянието на някого се влошава, трябва да се обадите предварително, за да проверите симптомите. Това е така, защото заболяването се разпространява чрез близък контакт и лекарят ще може да прецени дали рискът за пациента е по-голям от риска от този контакт.