Р уски генерал загина тази сутрин в Москва при експлозия на взривно устройство, заложено под автомобил, съобщи Следственият комитет, цитиран от световните агенции.

В понеделник, 22 декември, сутринта колата му се е взривила на паркинг пред жилищна сграда в южната част на Москва. Според пресслужбата на Следствения комитет на Русия е образувано наказателно дело за инцидента.

🚨🇷🇺 Criminal case opened in Moscow over murder of senior military



As a result of his injuries, the head of the Operational Training Department of the General Staff of the Russian armed forces, Lieutenant General Fanil Sarvarov, died.

Експлозията на превозното средство на военнослужещия е причинена от взривно устройство, инсталирано под дъното на превозното средство.

Разследващите проучват различни теории около убийството. Една от теориите е, че престъплението е организирано от украинските разузнавателни служби. Разпитват се свидетели и очевидци, както и се изследват записи от камери за наблюдение.