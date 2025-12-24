И днес се очаква засилен трафик по пътищата в страната заради празниците. Около 900 екипа на „Пътна полиция” са разположени на най-натоварените точки у нас, за да следят за безопасността на движението.

В област Благоевград е въведено реверсивно движение в участъка от път E79 София - Кулата, при връзката на първокласния път с АМ „Струма“ и пътен възел „Симитли“. Целта е улесняване на пътуването за почивните дни. Осигурени са две ленти в посока "Кулата" и една - в посока София.

При натоварен трафик и по преценка на „Пътна полиция“ може да бъдат въвеждани и други промени в организацията на движение, за улеснение на пътуването и гарантиране на безопасността.

„Знаете, че всичко се проверява както документите, така и редовността, правоспособността, употребата на алкохол и наркотични вещества и особено внимание обръщаме на незаплатените глоби, тъй като заплащането на глобите и изтърпяването на наказанията води до чувството, че водачите трябва да спазват правилата. Апелирам към гражданите да подават сигнали, ако установят опасни заледявания по пътищата. Тук в Националния координационен център за безопасност на пътищата постъпват всички сигнали за пътната мрежа в страната и се предават към пътните службите”, заяви Лъчезар Близнаков, главен инспектор в ГД „Национална полиция”.

Източник: NOVA