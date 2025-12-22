А мериканският актьор Джеймс Рансън почина на 47-годишна възраст, предава The ​​New York Post.

Според съобщения в медиите, причината за смъртта е самоубийство. Актьорът е оставил след себе си съпругата и детето си.

Джеймс Рансън, роден на 2 юни 1979 г. в Балтимор, е известен американски филмов и телевизионен актьор. Той придобива популярност с ролята си на Зиги Соботка във втория сезон на „The Wire“. Участва и в „It Chapter Two“, „Ken Park“, „Sinister“, „Sinister 2“ и минисериала „Generation Kill“.


 

