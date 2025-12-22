А мериканският актьор Джеймс Рансън почина на 47-годишна възраст, предава The New York Post.
Според съобщения в медиите, причината за смъртта е самоубийство. Актьорът е оставил след себе си съпругата и детето си.
RIP James Ransone 🕊️— cinesthetic. (@TheCinesthetic) December 21, 2025
He has tragically died at the age of 46. His death has been confirmed as suicide. pic.twitter.com/lSIFn7KzLa
Джеймс Рансън, роден на 2 юни 1979 г. в Балтимор, е известен американски филмов и телевизионен актьор. Той придобива популярност с ролята си на Зиги Соботка във втория сезон на „The Wire“. Участва и в „It Chapter Two“, „Ken Park“, „Sinister“, „Sinister 2“ и минисериала „Generation Kill“.