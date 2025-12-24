П ожар край Благоевград взе човешка жертва на Бъдни вечер. Сигнал за огнената стихия е подаден тази сутрин към 07:25 часа на телефон 112.

Съобщено е за възникнал пожар в барака, която се намира в района на втория бараж до река Струма. Веднага два екипа огнеборци на РСПБЗН-Благоевград се е насочил към мястото, което е до благоевградския квартал "Струмско".

Огънят, който обхванал и плевнята с домашни животни до бараката, е погасен от пожарникарите. При огледа обаче те открили в бараката починал мъж, който е на 79 години от село Лисия.

Вътре имало печка на твърдо гориво, от която най-вероятно е тръгнал огънят.

Няма изгорели животни.

Работата по установяване на точните причини за пожара продължава.

