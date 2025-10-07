Американският президент Доналд Тръмп отново влезе в словесна война с Грета Тунберг, като я нарече „лудо, ядосано момиче, което има нужда от лекар“. Поводът – участието на шведската активистка в флотилия с хуманитарна помощ за Газа, която Израел задържа миналата седмица.

„Тя има проблем с управлението на гнева. Толкова е луда, просто размирница“, изстреля Тръмп, малко след като Израел депортира Грета и още 170 активисти, задържани на корабите от мисията „Глобал Сумуд“.

Флотилията – съставена от 45 кораба и 450 активисти – е опитала да пробие израелската блокада на Газа, за да достави храна и медицински материали в район, където ООН предупреждава за глад след двугодишен конфликт. Израелските сили обаче са прихванали корабите в международни води и са ги принудили да се отклонят.

„КОГАТО СВЕТЪТ МЪЛЧИ, НИЕ ОТПЛАВАМЕ“: Грета Тунберг води флотилия с хуманитарна помощ за гладуващите в Газа

След няколкодневен арест, по време на който Грета твърди, че е била държана в килия с дървеници и унижавана, тя беше депортирана в Гърция заедно с още 160 души.

И макар да можеше да премълчи, Грета избра да отвърне на удара – по грета-ски.