Ф ренският посланик на Доналд Тръмп е обвинен, че е пребил проститутка, оставяйки я „да плаче поне 20 минути“, показват документи на ФБР.

Ключовият съюзник на Тръмп, Чарлз Къшнер, който е и свекър на дъщеря му Иванка Тръмп, е бил разследван за предполагаемото нападение. Документи, публикувани по искане за свобода на информацията, показват, че 71-годишният Къшнер е бил обвинен в „пребиване на бразилска проститутка“, която е била оставена „да крещи и плаче поне 20 минути“ в Ню Йорк през май 2006 г., пише Daily Star.

Документите са датирани след като Къшнер е бил осъден за укриване на данъци и манипулиране на свидетели, докато разследванията на ФБР са продължили срещу някои от сътрудниците на бизнесмена. Той не е бил обвинен в нападението. Федерални агенти са били изпратени в жилищен блок в Манхатън, където са разпитали две жени за тяхна дългогодишна съседка. Докато жените първоначално са били „изненадани от всякаква идея за проституция“, една от тях си спомнила, че е видяла „различни мъже“ да посещават съседния апартамент, показват документи. Тя добави, че смята, че „тези мъже, които е видяла, биха могли да бъдат клиенти на проститутки, тъй като външният им вид е необясним“.

Жените, чиито имена са редактирани от доклада, не са разпознали Къшнер, на снимки.