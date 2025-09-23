К ъсното вечерно предаване на Джими Кимъл ще се завърне в ефира на телевизия ABC във вторник вечер, почти седмица след като беше спряно. Това обяви Disney, предаде АФП.

НОВ СКАНДАЛ В САЩ: Свалиха топ водещ от ефир, заради коментар за смъртта на Чарли Кърк!

Това стана след като председателят на Федералната комисия по комуникациите заплаши да отнеме лицензите на партньорите на ABC заради коментарите на Кимъл за убийството на Чарли Кърк. Той определи думите на водещия като „най-отвратителното възможно поведение“.

„Миналата сряда (17 септември) взехме решението да спрем продукцията на шоуто, за да не нажежаваме още повече напрегнатата ситуация в този емоционален момент за нашата страна. Взехме това решение, защото смятахме, че някои от коментарите бяха в неподходящо време и следователно безчувствени. През последните дни проведохме задълбочени разговори с Джими Кимъл и след тях стигнахме до решението шоуто да се върне във вторник (на 23 септември)“, съобщи Disney.

Внезапното изчезване на Кимъл от ефира, очевидно след натиск от страна на правителството върху телевизионните оператори, които разпространяват ABC, предизвика гняв в либерална Америка. Критици заявиха, че Кимъл е бил набелязан, защото често критикува президента Доналд Тръмп.

Източник: NOVA