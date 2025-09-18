Disney изтегля предаването „Jimmy Kimmel Live!“ по ABC „за неопределено време“, потвърди компанията пред Fox News.

„Излъчването на „Jimmy Kimmel Live“ ще бъде отложено за неопределено време“, заяви говорител на Disney.

Nexstar Media Group, която притежава стотици телевизионни станции, обяви по-рано, че ще спре предаването на Кимъл по своите филиали на ABC, започвайки от сряда вечер „в обозримо бъдеще“, и ще го замени с други програми заради коментарите му за предполагаемия убиец на Чарли Кърк, Тайлър Робинсън. „Коментарите на г-н Кимел относно смъртта на г-н Кърк са обидни и безчувствени в критичен момент от националния ни политически дискурс и не вярваме, че те отразяват спектъра от мнения, възгледи или ценности на местните общности, в които се намираме“, заяви в прессъобщение ръководителят на радиоразпръскването на Nexstar, Андрю Алфорд.

„Продължаването на предоставянето на платформа за излъчване на г-н Кимел в общностите, на които служим, просто не е в обществен интерес в момента и ние взехме трудното решение да предотвратим предаването му, в опит да позволим на разума да надделее, докато се движим към възобновяване на уважителния и конструктивен диалог“, се казва още в изявлението.

В понеделник Кимел обвини консерваторите, че са достигнали „ново дъно“ в опитите си да наложат лява идеология на 22-годишния заподозрян Тайлър Робинсън, въпреки че прокурорите потвърдиха тези връзки в обвинителния акт от вторник.

„През уикенда достигнахме нови дъна, като бандата MAGA отчаяно се опитваше да характеризира това хлапе, което уби Чарли Кърк, като нещо различно от един от тях и правеше всичко възможно, за да спечели политически точки от това“, каза Кимел.

Председателят на Федералната комисия по комуникациите (FCC) Брендън Кар отправи заплаха към Disney, ако не се справи с противоречията.

Появявайки се в сряда в предаването „Шоуто на Бени“, Кар нарече коментарите на Кимел „едно от най-гнусните поведения“ и предположи, че има потенциални „възможности“, които FCC може да преследва.