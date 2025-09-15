В ъзмущение и онлайн конспиративни теории се разпространиха, след като книга за убийството на Чарли Кърк беше обявена за продажба в Amazon.

В сряда потребители на социалните мрежи споделиха изображения на книга, достъпна в Amazon, озаглавена „ Стрелбата по Чарли Кърк : Изчерпателен разказ за атаката срещу университета в долината Юта , последствията и реакцията на Америка“.

Много разгневени потребители на X обаче посочиха, че датата на публикуване, посочена на уебсайта на гиганта в търговията на дребно, показва „9 септември 2025 г.“, денят преди Кърк да бъде смъртоносно прострелян по време на лекционната си обиколка в университета, предава Daily Mail.

Can someone honestly explain to me how a book titled "The Shooting of Charlie Kirk: A Comprehensive Account of the Utah Valley University Attack, the Aftermath, and America’s Response" was published on https://t.co/ka2ScAOm3T on SEPTEMBER 9TH, when the event took place on… pic.twitter.com/mXeIVmy6qF — NewsTreason Channel 17 (@NewsTreason) September 11, 2025

Съществуването на книгата и странната дата веднага предизвикаха диви спекулации, че убийството е оркестриран заговор срещу консервативния инфлуенсър.

В интервю за Daily Mail, говорител на Amazon потвърди, че книгата е била обявена за продажба на 10 септември, отбелязвайки, че датата на публикуване е била грешна поради системна грешка. „Въпросното заглавие вече не се продава. Поради технически проблем, датата на публикуване, която беше показана за това заглавие, макар че беше посочено накратко, беше неправилна и се извиняваме за евентуалното объркване, което това може да е причинило“, каза говорителят.

Те добавиха, че книгата от 81 страници всъщност е публикувана „късно следобед“ на 10 септември, денят, в който Кърк е убит в Орем, Юта.

Въпреки че книгата беше за кратко достъпна в Amazon, тя беше рекламирана като написана от Анастасия Дж. Кейси. Daily Mail обаче не можа да намери никакъв запис за публикуван автор с това име.

„Или за тази книга е имало предварителни знания за събитието , тъй като Чарли беше убит ВЧЕРА, или това е фалшива книга, която няма никакви знания и проучвания“, написа купувач в Amazon в рецензиите, преди книгата да бъде премахната от пазара в четвъртък.

Бързата повява на книгата накара някои потребители в социалните мрежи да спекулират, че книгата е била написана бързо с помощта на изкуствен интелект от някой, използващ фалшиво име, за да се възползва от убийството.