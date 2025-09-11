К онсервативният активист и съюзник на американския президент Доналд Тръмп Чарли Кърк почина на 32-годишна възраст, след като беше прострелян. Инцидентът е станал в сряда по време на речта му на събитие в университета Юта Вали в Юта. Тръмп лично обяви смъртта на Кърк в социалната си мрежа Truth Social.

Ръководителят на Белия дом нарече Кърк велик и легендарен, отбелязвайки, че никой не е разбирал и чувствал младежта на Съединените щати по-добре от него. Президентът, от свое име и от името на съпругата си Мелания, изрази съболезнования на съпругата и семейството на починалия. „Той беше обичан и уважаван от всички, особено от мен, а сега вече не е сред нас. Мелания и аз изказваме съболезнования на красивата му съпруга Ерика и семейството. Чарли, обичаме те!“, написа американският лидер.

В социалните мрежи се появиха видеоклипове от инцидента, показващи как Кърк е прострелян, докато говори под палатка в двора на университета. Други кадри показват студенти, които бягат, след като чуват изстрели. Местните медии съобщиха, че нападателят е прострелял активиста във врата.

CHARLIE KIRK HAS BEEN SHOT IN THE NECK 🔴



Here’s what we know so far:



• Shots were fired at Utah Valley University during an event where Charlie Kirk was speaking.



• An organizer near Kirk said he was shot in the neck during a discussion about trans mass shooters.



• The… pic.twitter.com/ztMWmLASbM — Open Source Intel (@Osint613) September 10, 2025

Чарли Кърк беше основател и директор на Turning Point USA, организация, създадена през 2012 г. за насърчаване на консервативните идеи в колежите. Той беше известна медийна личност, водещ собствено предаване по Trinity Broadcasting Network, радиопрограма, а YouTube каналът му имаше над 3,8 милиона абонати. Кърк беше автор на пет книги и получи докторска степен по хуманитарни науки от университета Либърти.

Политическите възгледи на активиста Кърк бяха твърди и често предизвикваха обществени дебати. 31-годишната обществена личност се обяви против участието на САЩ в арабско-израелския конфликт, заявявайки, че страната не бива да се замесва в друга чужда война.

Кърк зае подобна позиция по отношение на Украйна. От самото начало той характеризира събитията като „граничен спор“ и разпространява твърдения, че киевският режим обстрелва цивилни. Преди шест месеца Кърк отново се върна към украинския въпрос, заявявайки, че конфликтът не е от полза за народа, а за елита. Той подчерта, че обикновените украинци и американци са заинтересовани от мир и че само олигарсите и военно-промишленият комплекс печелят от конфронтацията.

Once again, a bullet has silenced the most eloquent truth teller of an era. My dear friend Charlie Kirk was our country's relentless and courageous crusader for free speech. We pray for Erika and the children. Charlie is already in paradise with the angels. We ask his prayers for… pic.twitter.com/ReOdkT6VbV — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) September 10, 2025

Според него Джо Байдън е провокирал Трета световна война, като е позволил на украинските въоръжени сили да използват американски ракети за удари по руска територия. Кърк нарече Володимир Зеленски „нелегитимен президент“ и постави под въпрос мъдростта на предоставянето на оръжия и пари на страна, „която малцина могат да намерят на картата“.

В същото време Кърк многократно повдигна въпроса за необходимостта от дипломатически диалог с Русия. Той призова за възобновяване на преговорите и изрази съжаление, че Съединените щати са допуснали грешка, като са превърнали руснаците във врагове.