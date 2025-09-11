К онсервативният активист и съюзник на американския президент Доналд Тръмп Чарли Кърк почина на 32-годишна възраст, след като беше прострелян. Инцидентът е станал в сряда по време на речта му на събитие в университета Юта Вали в Юта. Тръмп лично обяви смъртта на Кърк в социалната си мрежа Truth Social.

Ръководителят на Белия дом нарече Кърк велик и легендарен, отбелязвайки, че никой не е разбирал и чувствал младежта на Съединените щати по-добре от него. Президентът, от свое име и от името на съпругата си Мелания, изрази съболезнования на съпругата и семейството на починалия. „Той беше обичан и уважаван от всички, особено от мен, а сега вече не е сред нас. Мелания и аз изказваме съболезнования на красивата му съпруга Ерика и семейството. Чарли, обичаме те!“, написа американският лидер.

В социалните мрежи се появиха видеоклипове от инцидента, показващи как Кърк е прострелян, докато говори под палатка в двора на университета. Други кадри показват студенти, които бягат, след като чуват изстрели. Местните медии съобщиха, че нападателят е прострелял активиста във врата.

Чарли Кърк беше основател и директор на Turning Point USA, организация, създадена през 2012 г. за насърчаване на консервативните идеи в колежите. Той беше известна медийна личност, водещ собствено предаване по Trinity Broadcasting Network, радиопрограма, а YouTube каналът му имаше над 3,8 милиона абонати. Кърк беше автор на пет книги и получи докторска степен по хуманитарни науки от университета Либърти.

Политическите възгледи на активиста Кърк бяха твърди и често предизвикваха обществени дебати. 31-годишната обществена личност се обяви против участието на САЩ в арабско-израелския конфликт, заявявайки, че страната не бива да се замесва в друга чужда война.

Кърк зае подобна позиция по отношение на Украйна. От самото начало той характеризира събитията като „граничен спор“ и разпространява твърдения, че киевският режим обстрелва цивилни. Преди шест месеца Кърк отново се върна към украинския въпрос, заявявайки, че конфликтът не е от полза за народа, а за елита. Той подчерта, че обикновените украинци и американци са заинтересовани от мир и че само олигарсите и военно-промишленият комплекс печелят от конфронтацията.

Според него Джо Байдън е провокирал Трета световна война, като е позволил на украинските въоръжени сили да използват американски ракети за удари по руска територия. Кърк нарече Володимир Зеленски „нелегитимен президент“ и постави под въпрос мъдростта на предоставянето на оръжия и пари на страна, „която малцина могат да намерят на картата“.

В същото време Кърк многократно повдигна въпроса за необходимостта от дипломатически диалог с Русия. Той призова за възобновяване на преговорите и изрази съжаление, че Съединените щати са допуснали грешка, като са превърнали руснаците във врагове.

Чарли Кърк Доналд Тръмп стрелба убийство Консервативен активист Университет Юта Вали