Шефът на Пентагона свиква стотици американски генерали на извънредна среща без обяснение, информира The Washington Post.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е наредил на стотици американски военни генерали и адмирали да се съберат следващата седмица в база на морската пехота във Вирджиния за необявена среща.

The meeting is scheduled for Tuesday, September 30, at the Marine Corps base in Quantico, in the Washington metropolitan area. pic.twitter.com/ukPDmkpkm9 — Sesinga Mavikithi (@themankhosi) September 25, 2025

Според над дузина източници, запознати с въпроса, изключително необичайната директива е била изпратена до почти всички висши военни командири на САЩ по целия свят.

Заповедта беше издадена по-рано тази седмица, малко след като екипът на Хегсет в Пентагона обяви планове за голяма реорганизация на висшата командна структура на военните.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел потвърди в четвъртък, че Хегсет „ще се обърне към висшето си военно ръководство в началото на следващата седмица“, но не предостави допълнителни подробности.

Според съобщенията, заповедта се отнася за всички висши офицери, заемащи звание бригаден генерал или по-високо – или техни еквиваленти във ВМС – служещи на командни длъжности, както и за техните висши военни съветници.

Очаква се да присъстват висши командири, разположени в конфликтни зони, и висше ръководство, базирано в Европа, Близкия изток и Азиатско-тихоокеанския регион.

В Съединените щати и десетки страни по света са разположени приблизително 800 американски генерали и адмирали.

„Вашингтон пост“ отбеляза, че никой от източниците му не може да си спомни министър на отбраната някога да е издавал толкова обширна призовка. Някои изразиха загриженост относно потенциални последици за сигурността.

🚨⚡ BREAKING: Secretary of War Pete Hegseth just called an electrifying, high-stakes emergency summit, pulling together HUNDREDS of top generals and admirals for a rare, heart-pounding meeting! Something massive is on the horizon - brace yourselves! pic.twitter.com/356n78CvNg — Liberty Belle (@PatriotRose36) September 25, 2025

„Хората са много притеснени. Нямат представа какво означава това“, каза един от източниците.

Други изразиха недоволство от факта, че дори командири, базирани в чужбина, са длъжни да присъстват, като някои поставиха под въпрос мъдростта на подобен ход.

„Това просто ще намали командите, ако нещо се случи“, каза служител на Министерството на отбраната.

Предистория:

На 5 септември президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която предоставя на Министерството на отбраната допълнително обозначение – Министерство на войната .

Това позволява на министъра на отбраната на САЩ да използва допълнителното звание „министър на войната“ в официална кореспонденция, публични комуникации, церемониални събития и незаконоустановени документи на изпълнителната власт.

*Източник: The Washington Post