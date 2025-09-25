Шефът на Пентагона свиква стотици американски генерали на извънредна среща без обяснение, информира The Washington Post.
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е наредил на стотици американски военни генерали и адмирали да се съберат следващата седмица в база на морската пехота във Вирджиния за необявена среща.
Според над дузина източници, запознати с въпроса, изключително необичайната директива е била изпратена до почти всички висши военни командири на САЩ по целия свят.
Заповедта беше издадена по-рано тази седмица, малко след като екипът на Хегсет в Пентагона обяви планове за голяма реорганизация на висшата командна структура на военните.
Говорителят на Пентагона Шон Парнел потвърди в четвъртък, че Хегсет „ще се обърне към висшето си военно ръководство в началото на следващата седмица“, но не предостави допълнителни подробности.
Според съобщенията, заповедта се отнася за всички висши офицери, заемащи звание бригаден генерал или по-високо – или техни еквиваленти във ВМС – служещи на командни длъжности, както и за техните висши военни съветници.
Очаква се да присъстват висши командири, разположени в конфликтни зони, и висше ръководство, базирано в Европа, Близкия изток и Азиатско-тихоокеанския регион.
В Съединените щати и десетки страни по света са разположени приблизително 800 американски генерали и адмирали.
„Вашингтон пост“ отбеляза, че никой от източниците му не може да си спомни министър на отбраната някога да е издавал толкова обширна призовка. Някои изразиха загриженост относно потенциални последици за сигурността.
„Хората са много притеснени. Нямат представа какво означава това“, каза един от източниците.
Други изразиха недоволство от факта, че дори командири, базирани в чужбина, са длъжни да присъстват, като някои поставиха под въпрос мъдростта на подобен ход.
„Това просто ще намали командите, ако нещо се случи“, каза служител на Министерството на отбраната.
Предистория:
На 5 септември президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която предоставя на Министерството на отбраната допълнително обозначение – Министерство на войната .
Това позволява на министъра на отбраната на САЩ да използва допълнителното звание „министър на войната“ в официална кореспонденция, публични комуникации, церемониални събития и незаконоустановени документи на изпълнителната власт.
*Източник: The Washington Post