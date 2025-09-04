Б ългарският курорт Несебър, известен като „Перлата на Черно море“, е начело в престижната класация на Daily Mail за най-евтини плажни дестинации. Градът впечатлява с бели пясъчни плажове, Стария град, включен в списъка на ЮНЕСКО, и достъпни цени на храна и напитки.

Всеки град в класацията е оценен въз основа на няколко ключови фактора, включително цена на настаняване, ресторанти и услуги, които правят Несебър особено привлекателен за туристите, търсещи качествено, но икономично лятно преживяване.

Всяка дестинация е класирана въз основа на няколко ключови фактора за цената, включително бира, сладолед, семейно хранене и местно настаняване - всички с директни полети от летища в Обединеното кралство. Всички места в индекса за евтини плажове предлагат слънчево време, синьо небе, тихи плажове и изобилие от свободни места в най-добрите ресторанти през целия сезон.

Изрично се уточнява, че става дума за периода от средата на септември до края на октомври или тази част от сезона, която набира популярност благодарение на помеките температури и по-малкото тълпи. Начело на списъка като най-достъпна дестинация за почивка е Несебър. Разположен на малък полуостров на брега на Черно море, Несебър предлага на посетителите си уникална смесица от култура, история и класическа плажна атмосфера - печелейки си прякора „Перлата на Черно море“.

Градът, известен с калдъръмените си улички, ресторантите с морски дарове и живописната брегова линия, се открои в класацията благодарение на бирата за 2 паунда (малко повече от 4 лева), евтините хотели, щедрите оферти за самолетни билети и достъпните цени за стоки от първа необходимост, пише Daily Mail. Подгласници на Несебър са Будва в Черна гора и Алмерия в Испания.

*Източник: Марица