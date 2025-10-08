А втомобилът на еквадорския президент Даниел Нобоа е бил обкръжен от група от около 500 души, които са хвърляли камъни, докато той пристигал за събитие в провинция Каняр, заяви министърът на околната среда и енергетиката на страната Инес Мансано, добавяйки, че след това по автомобила на президента са били открити „следи от куршуми“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мансано каза, че официално е подал сигнал за опит за покушение срещу Нобоа. Президентът не е пострадал и петима души са били задържани, добави министърът.

„Стрелба по автомобила на президента, хвърляне на камъни, повреждане на държавна собственост – това е просто престъпление“, заяви Мансано. „Няма да позволим това“, добави той.

Националната федерация на коренното население обаче заяви, че е избухнало организирано насилие срещу хора, които се били мобилизирали за пристигането на Нобоа, като посочи, че сред атакуваните в „бруталната полицейска и военна акция“ е имало и възрастни жени.

„Най-малко петима от нас са били произволно задържани“, се казва в публикация в „Екс“.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Atacan a balazos caravana del presidente de #Ecuador, Daniel Noboa, cuando viajaba por el sur del país.



El mandatario ecuatoriano resultó ileso tras la agresión armada.



En redes sociales, @Presidencia_Ec informó que el ataque ocurrió en Cañar, cuando Noboa se… pic.twitter.com/qWigx485Or — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 7, 2025

Националната федерация на коренното население в Еквадор започна стачка преди 16 дни, организирайки шествия и блокирайки някои пътища в знак на протест срещу прекратяването на субсидиите за дизелово гориво.

На кадри от видео от вътрешността на автомобил, публикувано от канцеларията на президента, се вижда как хора хвърлят камъни, както и пукнатини по прозореца на автомобила. На друга снимка, публикувана от президентството, се вижда автомобил със счупени прозорци и счупено предно стъкло.

От снимките не става ясно дали е бил изстрелян куршум, отбелязва Ройтерс.