У чени за първи път заснеха инвазивни плъхове, които стоят на задните си крака, за да хващат прилепи от въздуха, но тяхната „умела“ нова техника може да е лоша новина за хората.

Германските пещери може да се окажат нулева точка на следващата ни карантина, след като учен успя да улови странна нова ловна техника от инвазивни норвежки плъхове. Изследователи поставили инфрачервени камери и заснели гледка, невиждана досега - плъхове , изправени на задните си крака, балансирайки с опашките си, за да грабнат прилепи във въздуха. След бързо захапване по врата, ловците измъкват труповете на жертвите си за среднощна закуска.

Но прилепите не са единствените същества, които биха могли да загинат. Прилепите пренасят болести, които плъховете биха могли да ни предадат. „Разпространението на патогени, свързани с прилепите“, може да създаде „възможности за предаване на хора и домашни животни “, пишат изследователите, цитирани от New York Times.

Учените разположили своите камери и термовизионни камери на две места. Близо до оживен открит театър в Бад Зегеберг те открили пещера, където 30 000 прилепа се подслоняват през зимата. На обекта в Люнебург, в градски парк, те проучили скални пукнатини, използвани в края на лятото и есента от рояци прилепи.

Норвежките плъхове, известни още като кафяви плъхове, са далеч на второ място след черните плъхове по брой смъртоносни пандемии. Черните плъхове, или rattus rattus, са виновни за Черната смърт. Но учените похвалиха техния интелигентен нов подход за лов, който може да доведе до ново здравно бедствие.

Гризачите, които не са местни за Германия, са били забелязани да използват две различни ловни стратегии. Някои са се промъквали до прилепи, които са кацнали или са си почивали. Други са се нахвърляли акробатично върху прилепи, докато те са летели във въздуха. Изследователите били особено впечатлени от това как плъховете хващали плячката си по време на полет, защото го правили на тъмно и нямали добро зрение.

Учените подозират, че гризачите са открили прилепите, като са ги опипвали с мустаците си или като са усещали движението на въздуха от крилата им.