В района на Флория в Истанбул бе обявена тревога, след като два танкера – под флага на Азербайджан и Турция – подадоха сигнал за бедствие, предаде Анадолската агенция.

Инцидентът е станал в открито море край Бакъркьой, когато танкерите KALBAJAR (141 метра) и ALATEPE (115 метра) се сблъскали, докато били закотвени в района на Киучукчекмедже.

Компетентните органи незабавно изпратили спасителни екипи и влекач, подчинени на Главната дирекция за безопасност на бреговете.

Към момента няма информация за ранени или разлив на нефт, а службите продължават да следят ситуацията и разследват причините за сблъсъка.