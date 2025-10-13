О коло 100 души са пострадали при катастрофа на пътнически влакове в Словакия.

Ужасяващият инцидент е станал край село Яблонов над Турно край град Рожнава. Двама са в критично състояние, съобщи вътрешният министър Матуш Шутай Ещок на пресконференция. Той допълни, че по първоначални данни няма загинали, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

Трима души остават блокирани в катастрофиралите влакове, като все още няма информация за състоянието им.

Предполага се, че инцидентът най-вероятно се дължи на човешка грешка.

„В момента не искам да спекулирам, но според първоначалната информация, не става дума за техническа, а за човешка грешка. Изглежда, че единият машинист не е дал път на другия влак, но това все още е предварителна версия“, заяви Шутай Ещок, допълвайки, че той, транспортният министър Йозеф Раж и здравният Камил Шашко ще пристигнат на местопроизшествието.

Сблъсъкът между двата експресни влака се е случил малко след 10:00 часа сутринта местно време край тунел, където две линии се сливат в една.

На терен са изпратени пожарникари, полицейски служители и парамедици.

„Изпратили сме два спасителни хеликоптера и шест линейки“, заяви Петра Климешова, говорител на Оперативния център на спешните медицински служби на Словакия.

Източник: БТА