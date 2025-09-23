С рещнах се с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева в Ню Йорк днес, съобщи в Telegram украинският президент Володимир Зеленски. Той е на посещение в САЩ за участие в заседание на Общото събрание на ООН.

"Обсъдихме възможностите за използване на замразени руски активи в полза на Украйна и всички възможни варианти за сътрудничество, включително нова програма, насочена към подкрепа на стабилността на страната ни през следващите години. Договорихме се за по-нататъшно тясно сътрудничество между украинското правителство и МВФ", съобщи Зеленски.

Обърнахме специално внимание на нарушенията от страна на Русия на въздушното пространство на страните членки на НАТО, по-специално на 22 септември в Копенхаген, допълни украинският президент.

"Обменихме мнения за причините. Ако няма решителен отговор от съюзниците - държави и институции - на агресивните провокации, Русия ще ги продължи", каза още той.

Украинският президент лично благодари на Кристалина Георгиева за вниманието ѝ към Украйна, както и на Международния валутен фонд - за програмите, които спомагат за укрепването на украинската икономика.

