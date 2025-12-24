The Wailers – бендът на Боб Марли, идва за пръв път у нас. Повод е 50-годишнината от издаването на култовото парче Positive Vibrations.

То е първото от осмия студиен албум на Марли Rastaman Vibration, който е от най-успешните в комерсиално отношение и е издаден през 1976 г.

Лято

На 15 юли 2026 г. The Wailers ще свирят в София, съобщиха от Fest Team. В средата на очертаващото се горещо софийско лято сцената на Vidas Art Arena е мястото, отредено за среща с легендата и разказ за един от най-ярките периоди в историята на Bob Marley & The Wailers и с музика, която и до днес продължава да говори за свобода, достойнство и човешка свързаност. Билетите са от 40 до 60 евро.

„Когато албумът Rastaman Vibration излиза през 1976 г., регето излиза извън Ямайка и именно този албум утвърждава гласа му на световната сцена. Песни като Positive Vibration, Roots, Rock, Reggae и War носят заряд на съпротива, вяра и човечност в музика, която събира хората и ги кара да се вслушат един в друг“ - твърдят специалистите.

След кончината на Боб Марли през 1981 г. неговата група продължава да съществува. Днес наследството на The Wailers продължава да живее под ръководството на Астън Барет-джуниър, син на легендарния басист Астън Барет - Фамилимен. С дълбоко уважение към корените и ясно съзнание за отговорността да продължи една вечна история той води групата напред с автентичност и целенасоченост, а до него на сцената застава Майкъл Брънингс - вокалист с изключително присъствие, чиито глас и енергия улавят духа на регето и го предават на следващите поколения слушатели, както твърдят познавачите.

Любов

Пътят на Астън Барет-джуниър се разпростира и отвъд сцената и на големия екран – през 2024 г. той влиза в ролята на баща си в прожектирания и у нас биографичен филм „Боб Марли: One Love“. Номинираните им за „Грами“ албуми One World и Evolution показват обаче, че The Wailers не живеят единствено в спомените. Evolution превръща класическото реге в съвременен, глобален звук, а посланията за любов, свобода и човешко достойнство продължават да намират отзвук по целия свят.

В София The Wailers обещават да представят емблематични песни на Боб Марли, но и нови композиции.

Георги П. Димитров