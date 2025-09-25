С едемкратният №1 на България и бивш кандидат за президент на БФC Димитър Бербатов е известен като най-голямата циция сред родните футболисти, но бе изловен в най-несвойствена поза - да плаща пари, съобщи Lupa.bg.

Двукратният шампион с Манчестър Юнайтед беше глобен от патрулка в близост до паметника "Левски" за неправилно паркиране и чинно си кихна 50-арка.

Оказа се, че Бербо има и други неплатени задължения, които ченгетата му връчиха - все за дребни нарушения. Повечето са за говорене по телефон по време на шофиране, та се наложи някогашният голмайстор на Висшата лига да си бръкне и за тях.

Така Бербо, който бе прясно соаниран, малко неприятно сефтоса и прическата си, и чистак-бърсак новия си „Мерцедес” G-класа, който си поръча съвсем наскоро и струва около 300 бона.