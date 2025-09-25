П опфолк певците Емрах Стораро и Константин остават без шофьорски книжки и ще бъдат глобени с по 3000 лв. заради гонка в София, освен ако не обжалват наложеноетъо им от полицията наказание и то не падне в съда. По-рано на 25 септември двамата бяха извикани в СДВР.

Константин качи видео от надбягването им в социалните мрежи. На кадрите се вижда, че двамата управляват скъпи коли, а километражът на автомобила на Емрах е замъглен. Клипът е сниман именно от неговата кола.

"Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост? Това означава, че се движим с по-малко от 70 км/ч, което е ограничението", каза Емрах.

След разпита си в СДВР синът на Тони Стораро заяви, че видеото е снимано с цел забавление.

"Това всъщност не беше гонка, а просто забавление. Тръгваме от почти спряло положение и уж се гоним, но не сме нарушавали ограниченията за скорост. Километражът ми е замъглен, защото така е при спорните коли - сам се замъглява. Но ние сме карали с около 80-90 км/ч", каза той.

Синът на Тони Стораро беше викан в полицията и в началото на годината. Тогава публикува клип на кола, която се движи с над 250 км/ч по Околовръстното на София. Той обясни, че друг карал - продавал автомобила и това бил тест драйв.

Фолкпевецът често качва видеа с рисково шофиране и отнася критики от хората. Емрах коментира, че не открива нищо лошо в това да се снима, както и че много хора му завиждат именно заради автомобилите.

"Глоба от 3000 лева и отнемане на книжката за една година е наложена на водач, показващ грубо пренебрегване на правилата за движение по пътищата и извършил поредица от безразсъдни маневри в София, съобщиха междувременно от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Шофьорът е бил привикан в отдел „Пътна полиция“, където му е съставен акт".

Предприетите действията са след публикувано видео в социалните мрежи.

В края на август министърът на вътрешните работи Даниел Митов обяви, че за първите осем месеца на годината в София са съставени над 80 акта за участие в гонки. Той посочва, че патрули на СДВР всекидневно обхождат зоните, където се събират любителите на високите скорости.

Сред санкционираните са и младежи, които публикуват клипове с опасно шофиране в интернет. Един от тях има над 30 фиша за нарушения само от 2023 г. насам. Шофьорската му книжка е иззета, предстои и глоба от 3000 лв., а прокуратурата води разследване за хулиганство.

*Източник: NOVA, БТА