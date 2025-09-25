П опфолк певците Емрах Стораро и Константин организираха собствена гонка в София. Видеото е качено в социалните мрежи от Константин, пише NOVA.

На кадрите се вижда, че двамата управляват скъпи коли. Клипът е сниман от колата на Емрах. Двамата получиха критики за гонката. "Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост? Това означава, че се движим с по- малко от 70 км/ч, което е ограничението", каза Емрах.

Заради клипа двамата са извикани в СДВР.

Синът на Тони Стораро беше викан в полицията и в началото на годината. Тогава публикува клип на кола, която се движи с над 250 км/ч по Околовръстното на София. Тогава обясни, че друг карал - продавал автомобила и това бил тест драйв.

Фолкпевецът често качва видеа с рисково шофиране и отнася критики от хората. Сега обаче повечето винят Константин.