Б ългарското електропоп дуо Lunikk е сред 15-те номинирани за Music Moves Europe Awards (2026), информират от екипа на изпълнителите.

Официалното обявяване на номинациите се състоя на SoAlive Music Conference & Festival. От София беше даден старт на новото издание на наградите, които отличават най-иновативните и обещаващи млади артисти от цяла Европа.

В списъка с номинирани попадат Анна Лили (Норвегия), Камий Йембе (Белгия), Карпетмен (Украйна), Делла (Кипър), Ditter (Франция), Файн (Дания), Florence Road (Ирландия), Glazyhaze (Италия), Лиа Кали (Испания), Lunikk (България), Мелина (Гърция), Might Delete Later (Латвия), Рей Лозано (Германия), Sarah Julia (Нидерландия) и Софи Ройер (Австрия).

„Звукът на Европа е смел, разнообразен и изпълнен с креативност, и именно това празнуват наградите Music Moves Europe. Тези 15 номинирани артисти олицетворяват изключителните таланти, които оформят бъдещето на музиката на нашия континент. Поздравления за тях. Гордея се, че нашата програма „Творческа Европа“ подкрепя инициативи като тази, които дават на талантливите артисти видимостта и признанието, което заслужават. Особено вълнуващо е, че тази година София и SoAlive Music Conference са домакини на обявяването на номинациите, обединявайки регионалните таланти на Европа с глобалната музикална общност“, коментира Глен Микалеф, европейски комисар по въпросите на справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта.

Сред предишните лауреати са Дуй Лира, Розалия и Стромае.

Феновете от цяла Европа вече могат да подкрепят своите фаворити в категорията Public Choice Award, като гласуват на mmeawards.eu/vote.

Победителите ще бъдат обявени на 15 януари 2026 г. по време на Eurosonic – шоукейс фестивал и конференция в Грьонинген, Нидерландия.

Всеки от петте победители ще получи парична награда от 10 000 евро, а носителят на голямата награда на журито ще бъде отличен и с ваучер за реализиране на екосъобразно турне на стойност 5 000 евро.

