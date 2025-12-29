Б ионсе официално се присъедини към клуба на милиардерите! Според Forbes, поп звездата вече има състояние от над 1 милиард долара, което я прави петият музикант в света с подобно богатство.

Поп дивата се нарежда до съпруга си Jay-Z, както и до легендите Тейлър Суифт, Брус Спрингстийн и Риана.

Причините за финансовия успех на Бионсе са ясни: Renaissance World Tour през 2023 г. донесе почти 600 милиона долара, а албумът ѝ от 2024 г. – “Cowboy Carter”, стана основата на най-печелившото световно турне за 2025 г. с приходи над 400 милиона долара от билети и още 50 милиона от мърчандайзинг.

Тайната на милиардерския ѝ успех? Собствената ѝ компания Parkwood Entertainment, която управлява кариерата ѝ, продуцира всички музикални проекти, документални филми и турнета, позволявайки ѝ да получава по-голяма част от печалбите.

Допълнителни приходи идват от Netflix – 60 милиона долара за документалния филм “Homecoming: A Film by Beyoncé” и още 50 милиона за нейното шоу по време на първата Коледна NFL игра на стрийминг платформата през 2024 г.

Със всички тези доходи, Forbes изчислява, че през 2025 г. Бионсе е спечелила 148 милиона долара преди данъци, превръщайки я в третия най-добре платен музикант в света.

Бионсе доказва, че комбинацията от музика, турнета и умел бизнес мениджмънт може да направи една поп икона истински милиардер.